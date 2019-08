Eskalation im Handelsstreit belastet Börsen - SMI vorbörslich -1,3%

Die Flucht in sichere Häfen hat den Euro zum Franken weiter unter Druck gesetzt. Mit einem Kurs von 1,0896 notiert die Einheitswährung so tief wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Der Dollar kostet derweil mit 0,9793 Franken ebenfalls deutlich weniger.

Nach der Ankündigung neuer Strafzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump erreichte der Handelskrieg zwischen den beiden Grossmächten laut Marktteilnehmern eine neue Eskalationsstufe. "Statt den Konflikt zu lösen, setzt Trump noch einen drauf", kommentierte Marktanalyst Salah Bouhmidi vom Broker DailyFX. "Die Marktteilnehmer sehen das negativ und drücken die Märkte nach unten. Der Handelskonflikt könnte nun in einer neuen Runde zu einer stärkeren Belastung für die Börsen und die Realwirtschaft werden."

Trump hatte am Donnerstag für Zölle auf weitere chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar angekündigt. Die Zölle sollen ab dem 1. September China in Kraft treten. Darauf stellte China Gegenmassnahmen in Aussicht.

Auch die Entwicklung im Nahen Osten und in Hongkong, wo am Montag die Demonstrationen anhalten und zu einem grossen Streik aufgerufen wurde, beunruhigen die Marktteilnehmer. Die seit Wochen andauernden Proteste hätten Hongkong "an den Rand einer sehr gefährlichen Situation gebracht", sagte Regierungschefin Carrie Lam am Montag auf einer Pressekonferenz. Die Regierung werde entschlossen dabei vorgehen, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und das Vertrauen wiederherzustellen.

Die Analysten der Grossbank UBS rechnen mit negativen Folgen für die Weltwirtschaft und mit einer raschen Reaktion der Märkte nach unten.

pre/rw

(AWP)