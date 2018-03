FOKUS 1-Schweizer Anleger bleiben vor US-Zinsentscheidung in Deckung

Zürich, 21. Mrz (Reuters) - An der Schweizer Börse haben sich die Anleger wenige Stunden vor der US-Zinsentscheidung zurückgehalten. Der Leitindex SMI ermässigte sich am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 8821 Zähler. Die Stimmung sei grundsätzlich positiv, erklärte ein Händler. "Die Anleger sind vorsichtig optimistisch."

Im Markt gilt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed als so gut wie sicher. Die Aufmerksamkeit gilt vor allem dem ersten Presseauftritt des neuen Notenbankchefs Jerome Powell. Einige Börsianer fürchten, er könnte mehr Zinserhöhungen als bislang eingeplant signalisieren. "Insgesamt gehen wir weiterhin davon aus, dass die Fed die Zinsen im Jahr 2018 insgesamt vier Mal erhöhen wird", hiess es im Kommentar der Credit Suisse. Beim schottischen Vermögensverwalter Kames Capital rechnet man hingegen nicht damit, dass die Fed den "Prozess der Zinsnormalisierung" beschleunigen wird. Die Entscheidung wird nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht.

Die Bluechips gaben mehrheitlich nach. Die stärksten Kurseinbussen gab es bei den Banken Julius Bär, UBS und Credit Suisse sowie beim Personalvermittler Adecco mit ein Prozent oder mehr Minus. Auf der Gewinnerseite waren der Luxusgüterhersteller Richemont, der Pharmakonzern Roche und der Rückversicherer Swiss Re zu finden, wobie die Kurszuwächse weniger als ein halbes Prozent betrugen.

Die Aktien von Swisscom verloren nach dem Kurssturz vom Vortag weitere 0,8 Prozent. Der Marktführer kündigte über seine Tochterfirma Wingo ein neues Bündelangebot zu einem reduzierten Preis an. Händler sehen darin den Anfang eines harten Preiskampfs, nachdem der vom französischen Unternehmer Xaviel Niel kontrollierte Mobilfunkanbieter Salt den Einstieg ins Festnetzgeschäft angekündigt hat. Die Aktien der Telekomfirma Sunrise ermässigten sich um 0,5 Prozent.

Am breiten Markt stachen die Myriad-Aktien mit einem Kursplus von zehn Prozent heraus. Der Anbieter von Mobiltelefon-Software verschwindet von der Börse. Die Aktien werden letztmals am 27. April gehandelt. Für das Jahr 2017 stellte die Firma einen operativen Verlust von 5,8 bis 6,5 Millionen Dollar in Aussicht. Der Umsatz war mit 14,6 Millionen Dollar stabil.

Die Aktien von Meyer Burger stiegen am Tag vor der Bilanzveröffentlichung des Solarindustrie-Zulieferers um 1,3 Prozent.

Die Anteile von Evolva sackten 7,3 Prozent ab. Berenberg empfiehlt den Hersteller von Nahrungsmittelzusätzen zum Verkauf.

Die Titel des Börsenneulings Asmallworld stiegen nach dem Kurssprung vom Vortag um weitere 6,3 Prozent auf 15,50 Franken. Das soziale Netzwerk hatte am Dienstag mit einem Referenzpreis von 9,75 Franken sein Debüt gegeben. Künftig können die Anteile auch an der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Die Aktien von Barry Callebaut fielen um 3,9 Prozent. Baader Helvea rät den Anlegern, bei dem Schokoladehersteller spätestens nach dem Halbjahresergebnis am 11. April zum Verkauf zu schreiten. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)

(Reuters)