FOKUS 2-Schweizer Börse zieht an - Anleger hoffen auf gute Resultate

Für eine positive Note sorgte die Hoffnung auf gute Firmen-Zwischenberichte. "Vielerorts treiben optimistische Erwartungen an die bevorstehende Bilanzsaison die Kurse nach oben", erklärte ein Aktienstratege. In den nächsten Tagen legen in der Schweiz unter anderem der Asset-Manager Partners Group, der Schokoladehersteller Barry Callebaut und Ems-Chemie Zahlen vor. In der kommenden Woche nimmt die Berichtssaison mit dem Elektrotechnikkonzern ABB, dem Duft- und Aromenherstellers Givaudan, dem Pharmariesen Novartis und der Prüffirma SGS dann Fahrt auf.

Die Anleger blieben allerdings vorsichtig. Um den Handelskonflikt der USA mit China und Europa sei es vielleicht etwas ruhiger geworden, er könne aber jederzeit wieder zum Thema werden, erklärten ein Börsianer. In Deutschland beurteilen die Finanzexperten wegen des Handelsstreits die Konjunkturaussichten deutlich skeptischer. Das entsprechende Umfragebarometer des ZEW-Instituts sank im Juli stärker als erwartet auf eine Sechsjahrestief.

Die Schweizer Standardwerte notierten mehrheitlich im Plus. Die Ausschläge blieben allerdings zumeist unter einem Prozent. Die Ausnahme waren die Aktien des Pharmazulieferers Lonza mit einem Anstieg von 2,5 Prozent. Ebenfalls gefragt waren die Titel der Luxusgüterkonzerne Richemont und Swatch sowie von SGS, die alle mehr als ein Prozent vorrückten.

Auf den Verkaufszetteln standen Finanzwerte. Die grössten Kurseinbussen im SMI verzeichneten der Lebensversicherer Swiss Life mit 0,8 Prozent Abschlag. Aber auch die Anteile der Banken Credit Suisse und UBS sowie der Versicherer Swiss Re und Zurich gaben nach. Ebenso trennten sich die Anleger vom Personaldienstleister Adecco und vom Zementproduzenten LafargeHolcim.

Die Indexschwergewichte Nestle, Novartis und Roche bremsten den Markt mit leichten Kurseinbussen.

Während Nachrichten aus dem Bluechip-Segment Mangelware blieben, konnten mehrere kleinkapitalisierte Firmen mit kursbewegenden Neuigkeiten punkten. Die Akne-Salbe Winlevi von Cassiopea hat in zwei Phase-III-Studien das Hauptziel erreicht. Die Aktien schossen um drei Viertel hoch. Im Kielwasser von Cassiopea gewannen auch die Anteile der Pharmafirma Cosmo, die an Cassiopea beteiligt ist, 4,5 Prozent an Wert.

Die Titel von Interroll rückten 8,4 Prozent vor. Die Fördertechnikfirma erwartet im ersten Halbjahr ein organisches Umsatzwachstum von rund 18 Prozent und eine überproportionale Steigerung des operativen Ergebnisses um mindestens 20 Prozent.

Bei der Schliesstechnikfirma Dormakaba wirkte sich eine Hochstufung auf "Buy" von "Hold" durch den Broker Kepler Cheuvreux positiv aus. Die Aktien kletterten um 2,9 Prozent.

Mit den Meier-Tobler-Aktien dagegen ging es 23 Prozent abwärts. Anlaufschwierigkeiten in den seit Januar integrierten Vertriebs- und Serviceorganisationen und der Konkurrenzdruck belasten das Geschäft, sodass die Haustechnik-Firma die Ausschüttungen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 streichen will. "Mit der heutigen Meldung verliert die einstige 'Dividendenstory' deutlich an Glanz", kommentierte ZKB-Analyst Alexander Koller. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Oliver Hirt)

(Reuters)