Korr Aktien New York Ausblick: Weitere Gewinne für den Dow

(Klargestellt wird im ersten Absatz, dass der vorbörsliche Kurs für den Dow am Dienstag kein neues Rekordhoch bedeutet rpt. kein neues Rekordhoch.) - Ungeachtet eines zuletzt nur zögerlichen Gewinntags für den Dow Jones Industrial stehen die Zeichen am US-Aktienmarkt am Dienstag weiter auf Kurszuwächse. Der Broker IG zeigte für den US-Leitindex einen vorbörslichen Stand von 24'362,2 Punkten und damit ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs an. Der Rekord für den Dow steht derzeit bei 24'534,04 Punkten, die er am Vortag im frühen Handel erreicht hatte.