Korr Aktien Schweiz Eröffnung: Verluste auf breiter Front

(Korrigiert im 4. Abschnitt: "von 'Outperform' gesenkt" und nicht "von 'Underperform' gesenkt") - Die Schweizer Börse tendiert am Donnerstag im frühen Handel klar schwächer. Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost belasteten die Kurse, heisst es am Markt. Die Anleger seien enttäuscht, dass die US-Notenbank Fed am Vorabend keine positiven Überraschungen geliefert habe. Zudem befürchteten sie, dass sich, nachdem die US-Technologiebörse am Vortag deutlich nahgegeben hatte, auch hierzulande die Kurskorrektur fortsetzen könnte.