Markt: SMI baut Gewinne aus - Schwergewichte sehr stark

Je nach Entwicklung könne es jedoch auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Denn am Dienstagabend wird bekanntlich der nächste Akt im Brexit-Drama aufgeführt. Das britische Unterhaus stimmt über den "Plan B" der Premierministerin Theresa May ab. Ein Brexit ohne Vertrag sei jedenfalls in den aktuellen Kursen noch lange nicht eingepreist, meinen Marktkreise. Auch in den Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte diese Woche noch Bewegung kommen. Und nicht zuletzt steht am Mittwochabend (hiesiger Zeit) noch ein US-Zinsentscheid an.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 14.45 Uhr 1,24 Prozent höher bei 8'967,93 Punkten und damit mehr oder weniger auf Tageshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 1,14 Prozent auf 1'397,40 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,25 Prozent auf 10'496,85 Punkte. Von den Top 30 Werten stehen aktuell 27 im Plus und drei im Minus.

Sehr deutlich aufwärts geht es mit Novartis (+1,7%) und Roche (+1,6% auf 257,95 Fr.), die am (morgigen) Mittwoch und am Donnerstag ihre Zahlen präsentieren werden. Für die Roche-GS hat ausserdem Barclays das Kursziel auf 315 Franken angehoben. Nestlé rücken derweil ebenfalls satte 1,6 Prozent vor. Gar noch weiter vorne liegen bei den Blue Chips Givaudan, Lonza, Sonova, Temenos, Vifor und SGS mit Avancen von bis zu 2,5 Prozent.

Unter den wenigen Verlierern figurieren Swatch (-1,5%) und Richemont (-0,8%) nach schwachen Uhrenexportdaten. Ein Minus setzt es ausserdem für AMS (-1,0%). Die Titel werden aufgrund von negativen Berichten zu Taiwan Semiconductor in Sippenhaft genommen. Hintergrund ist, dass sich die neuste iPhone-Generation von Apple wohl eher schleppend verkauft.

Im breiten Markt sind Landis+Gyr (+4,6%) anlässlich eines Investorentages mit angekündigtem Aktienrückkauf und Zuger KB (+2,0%) nach Zahlen gesucht. Bei KTM (-1,9%) werden die Umsatzzahlen weniger gut aufgenommen.

uh/yr

(AWP)