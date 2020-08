Morning Briefing - Internationa

----------

DEUTSCHLAND: - TRÄGE - Der Dax dürfte am Freitag so gut wie unverändert starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 12 993 Punkte und damit auf dem Schlusskurs vom Vortag. Im Laufe der Woche hat er den Kampf um die Marke von 13 000 Punkten wieder aufgenommen, nun mangelt es ihm aber an Impulsen, um diese nachhaltig zu überwinden. Laut Marktbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda konnten aktuelle Wirtschaftsdaten aus China die Anleger schon an den asiatischen Börsen nicht so richtig zum Zugreifen ermutigen.

USA: - TRÄGE - Die Anleger an der Wall Street haben sich am Donnerstag nach Gewinnen zur Wochenmitte mit Investments zurückhalten. Zugleich nahmen die technologielastigen Nasdaq-Börsen ihren Lauf in Richtung weiterer historischer Hochs erneut auf. Daten vom Arbeitsmarkt zeigten, dass sich in der vergangen Woche die Lage etwas deutlicher als erwartet entspannt hat. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe sanken erstmals seit Mitte März wieder unter eine Million. Mit Blick auf die Verhandlungen über ein weiteres Corona-Hilfspaket zwischen Republikanern und Demokraten gab es indes immer noch keine offensichtlichen Fortschritte. Das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial verlor 0,29 Prozent auf 27 896,72 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,19 Prozent auf 11 178,370 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich zum Wochenschluss überwiegend zurückgehalten. So zeichneten chinesische Konjunkturdaten ein gemischtes Bild von der fortgesetzten Erholung des Landes vom Corona-Schock. Zudem hatte bereits die Wall Street am Vorabend erneut Ermüdungserscheinungen nach der Rally der letzten Wochen und Monate gezeigt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg am Freitag zuletzt um 0,11 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong 0,19 Prozent einbüsste. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,17 Prozent zu.

DAX 12993,71 -0,5% XDAX 12957,36 -0,92% EuroSTOXX 50 3342,85 -0,6% Stoxx50 3014,15 -0,9% DJIA 27896,72 -0,29% S&P 500 3373,43 -0,2% NASDAQ 100 11178,37 0,19%

Bund-Future 175,42 +0,05%

Euro/USD 1,1815 0,02% USD/Yen 106,88 -0,04% Euro/Yen 126,29 -0,03%

Brent 45,11 +0,15 USD WTI 42,36 +0,12 USD

- Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, sieht in der Festlegung der SPD auf Olaf Scholz als Kanzlerkandidat keinen Grund, etwas am Zeitplan der CDU zu ändern, Passauer Neue Presse

- FDP-Fraktionsvize Michael Theurer fordert wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die Berufung eines Wirtschaftskabinetts unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Funke Mediengruppe

-Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) weist Vorschläge der Arbeitgeber zur Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge zurück: in höheres Renteneintrittsalter sei völlig inakzeptabel, Neue Osnabrücker Zeitung

-Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung hat sich in den letzten 5 Jahren nahezu verdoppelt, Saarbücker Zeitung

-Trump-Regierung beschlagnahmt erstmals Schiffe, die angeblich unter Verstoss gegen Sanktionen mit iranischem Treibstoff beladen waren und verschärft damit seinen Kurs gegen Tehran, WSJ

-EU bildet Abwehrfront gegen USA im Streit um Nord Stream 2, Welt

-Aldi Nord baut Ladestationen für E-Autos, WiWo

- Berlin Hyp sorgt für mögliche Corona-Risiken vor, Gespräch mit Unternehmenschef Sascha Klaus, BöZ

- CDU-Experten kritisieren mangelhafte Testung auf Flughäfen und verlangen Polizei-Überwachung, Bild

- "Klimaschutz schafft Jobs!", Gespräch mit Ökonomin Claudia Kempfert, BöZ

- FDP fordert nach Corona-Testpanne Digitalpakt für das Gesundheitswesen, HB

- TUI-Chef: "Es könnte sogar sein, dass wir die Hilfe gar nicht brauchen", Gespräch mit Fritz Joussen, RTL/NTV

- Auch Ole von Beust arbeitete für Wirecard, Spiegel

- BKA verzeichnet erste Hinweise auf Suche nach Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek, Funke

- Stahlhersteller Georgsmarienhütte bittet Bundesregierung um finanzielle Hilfe in Höhe von 100 Millionen Euro, Business Insider

- Die Linke-Aussenpolitikerin Sevim Dagdelen hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz eine Mitverantwortung in der schwarz-roten Rüstungsexport-Politik gegeben und dafür scharf attackiert, Welt

- In der Union regt sich Unmut darüber, dass viele Schulen und Lehrkräfte immer noch nicht ausreichend für die Herausforderungen der Corona-Pandemie gewappnet sind, HB

- AfD-Gesundheitspolitiker Detlev Spangenberg fordert starke Corona-Lockerungen und rät Risikogruppen, "eher nicht aus dem Haus zu gehen", Welt

- Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ruft die Bürger auf, angesichts steigender Corona-Neuinfektionen konsequent Abstand zu halten und eine Maske zu tragen, Funke

- Digitalisierung bleibt aus Sicht der Kultusminister eine Herausforderung, Wiwo

- FDP fordert Corona-Wirtschaftskabinett unter Leitung der Kanzlerin, Funke

- Aus Sicht von Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) muss Deutschland weitere Fortschritte machen beim digitalen Unterricht, Wiwo

- Entwicklungsministerium: Weniger als 17 Prozent der Unternehmen kommen Sorgfaltspflicht bei Lieferketten im Ausland nach, Wiwo

-Vor Sondertreffen der EU-Aussenminister zu Weissrussland: Litauens Aussenminister fordert Sanktionen, Wams

- IG Metall kritisiert Arbeitgebervorschläge zur Sozialabgabenbegrenzung scharf, HB

- Rechnungshof-Chef warnt vor eingeschränktem Wettbewerb, HB

- Bundesverkehrsministerium startet Sofortprogramm für attraktive Bahnhöfe, Funke

- "Mit dem Virus tanzen", Gespräch mit Ökonom Thomas Straubhaar, HB

- Die Transferunion ist nicht nur teuer, sondern auch unproduktiv für die Empfängerländer, Gastbeitrag von Ex-Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn, HB

- EU reagiert mit Protestnote auf US-Einmischung bei Nord Stream 2, Welt

