AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Die Einigung im Asylstreit zwischen CSU und CDU dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag leichte Gewinne verschaffen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer haben den Asylstreit beigelegt und ein Auseinanderbrechen der Union vorerst abgewendet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,32 Prozent höher auf 12 277 Punkte. "Das befürchtete Auseinanderbrechen der Union aus CDU und CSU wurde damit abgewendet", sagte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel.

USA: - DOW BERAPPELT SICH - Der globale Handelskonflikt hat am Montag an der Wall Street erneut das Börsengeschehen bestimmt. Anleger fürchteten sich über weite Strecken weiter vor möglichen negativen Folgen der internationalen Zollstreitigkeiten für die Wirtschaft. Etwas Kauflaune kam bei dünnen Umsätzen erst im späten Handel auf. Viele Teilnehmer blieben dem Markt angesichts eines Feiertags am Mittwoch schon zu Wochenbeginn fern. Der Dow Jones Industrial konnte seine frühen Verluste Schritt für Schritt aufholen und ging bei 24 307,18 Punkten sogar moderat mit 0,15 Prozent im Plus über die Ziellinie.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Der Handelskonflikt hat die Aktienmärkte in Asien auch am Dienstag weiter fest im Griff. Trotz der späten Erholung der US-Märkte waren die Vorzeichen in Asien tiefrot. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 büsste zuletzt 0,86 Prozent ein. In China war die Stimmung erneut deutlich schlechter. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, sank nach dem Einbruch am Montag zuletzt um 1,86 Prozent. In Hongkong waren die Kursverluste mit 2,73 Prozent besonders hoch. Dort hatte der Handel am Montag geruht, so dass nun der Kursrutsch nachvollzogen wurde.

DAX 12.238,17 -0,55% XDAX 12.293,35 0,06% EuroSTOXX 50 3.372,21 -0,69% Stoxx50 3.021,67 -0,70% DJIA 24.307,18 0,15% S&P 500 2.726,71 0,31% NASDAQ 100 7.097,82 0,81%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,46 0,02% Bund-Future Settlement 162,63 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1631 -0,07% USD/Yen 110,82 -0,07% Euro/Yen 128,90 -0,13%

ROHÖL:

Brent 77,78 +0,48 USD WTI 74,54 +0,60 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Drei Thyssenkrupp-Aufsichtsräte der Kapitalseite haben sich gegen Stahlfusion mit Tata ausgesprochen, Rheinisch Post

- Bank of England fordert Transparenz-Revolution von Notenbanken, Interview mit dem Chefvolkswirt der britischen Notenbank, Andy Haldane, HB, S. 26, 27

- Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Ernst Walter, lobt Unions-Kompromiss im Asylstreit, HB Online

- Lihong Zhou, Chefin der Bank of China Luxembourg: "Green Finance ist ein boomender Finanzmarktbereich", Interview, BöZ, S. 4

- Digitialisierung wird Rechnungswesen grundlegend verändern. Auf dem Weg zum gläsernen Konzern , Interview mit Andreas Barckow, Präsident des deutschen Bilanzstandardsetzers DRSC, BöZ, S. 1, 9

bis 23.45 Uhr:

- Eon will schnelle Integration von Innogy, BöZ, S. 1, 8

- Barclays-Bank sucht Mitarbeiter für 40 bis 50 Stellen, BöZ, S. 3

- SPD-Bundesvize Stegner nennt Asyl-Masterplan "offenes Brainstorming zwischen Innenministerium und CSU-Zentrale", HB Online

- Union blockiert SPD-Entwurf für schärfere Mietpreisbremse, HB, S. 10

bis 21.00 Uhr:

- IKB-Verkauf wird zur Hängepartie, FAZ, S. 20

- Wagniskapitalgeber Earlybird wird zum Milliardeninvestor, FAZ, S. 20

- Pflegebeauftragter Westerfellhaus will ausländische Pflegekräfte schon in ihrer Heimat für Tätigkeit in Deutschland schulen, HB, S. 7

- Knapp die Hälfte der Deutschen beklagt eine Verschlechterung des Infrastruktur-Angebots in den Innenstädten, Bild, S. 1

- Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater wollen hohe Nachfrage für Preiserhöhungen nutzen, HB, S. 11

- Autoherstellern droht Margenschwund, HB, S. 15

- Immer mehr Deutsche wollen Firma Gründen und scheitern dabei an schlechten Bedingungen, Welt, S. 20

