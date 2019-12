----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach dem letztlich eher enttäuschenden Freitag dürfte der Dax mit Gewinnen in die Vorweihnachtswoche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart 0,36 Prozent höher auf auf 13 331 Punkte. Mit 13 423 Punkten hatte der Dax vor dem Wochenende zwar den höchsten Stand seit Januar 2018 erreicht, war anschliessend jedoch wieder deutlich abgesackt und verteidigte am Ende nur ein halbes Prozent Gewinn. Grundsätzlich bleibt die Stimmung positiv: Die Anleger feierten weiter den Handelsdeal zwischen den USA und China sowie den geregelten Brexit, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Hinzu kommen aktuell auch Hoffnungsschimmer für die mit vielen Problemen kämpfende chinesische Wirtschaft. Allerdings sind mit dem Handelsdeal die Konfliktpunkte zwischen den beiden Ländern noch nicht gelöst. Zudem muss der Deal erst noch unterschrieben werden.

USA: - KLEINES PLUS - An der Wall Street hat die offizielle Bestätigung der Teil-Einigung im US-chinesischen Handelsstreit die Kurse letztlich kaum bewegt. Die wichtigsten Aktienindizes hatten sich zwar im frühen Handel noch allesamt auf Rekordhöhen geschleppt, allerdings liess der Schwung schnell wieder nach. Bereits am Donnerstag hatten die Anleger die Aussicht auf einen Deal zwischen den USA und China gefeiert. Die nun bekannt gewordenen Details hätten nicht ausgereicht, die Kurse weiter zu befeuern, sagten Marktstrategen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ging 0,01 Prozent höher bei 28 135,38 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 0,43 Prozent. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 28 291 Punkten.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Anleger versuchen erst einmal die Implikationen des von des USA und China angekündigten Phase-1-Handelsabkommens zu analysieren. So muss der Deal erst noch unterschrieben werden. Zudem gibt es noch zahlreiche Streitpunkte zwischen den Ländern, die in weiteren Verhandlungsrunden angegangen werden sollen. In Japan fiel der Nikkei um 0,3 Prozent auf 23 952,35 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt moderat zu, während in Hongkong der Hang Seng moderat nachgab.

DAX 13 282,72 0,46% XDAX 13 301,12 0,34% EuroSTOXX 50 3731,07 0,67% Stoxx50 3364,00 0,79% DJIA 28 135,38 0,01% S&P 500 3168,80 0,01% NASDAQ 100 8487,71 0,25%

bis 7.00 Uhr:

- Onlinehändler Mytheresa gründet europäische Aktiengesellschaft - Indiz für möglichen Börsengang, Welt

- London Stock Exchange (LSE) wechselt Chief Operating Officer aus, FT

- Börsennotierte Unternehmen bauen kräftig Lehrstellen ab, HB

- Nur jede zehnte deutsche GmbH wird von einer Frau geführt, HB

- Boeing entscheidet über weitere Produktion von Krisenjet, WSJ

- ÖVP-Chef Sebastian Kurz: Im Januar steht in Österreich die Regierungskoalition, Der Kurier

- Bundesagentur-Chef Detlef Scheele kündigt neue Partnerabkommen zur Anwerbung ausländischer Fachkräfte an, Rheinische Post

- Linken-Chefin Katja Kipping fordert kostenlose Bahncard 50 für alle, Rheinische Post

- Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD): Hängepartie um GroKo kann so nicht weitergehen, Welt

- Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, sorgt sich um Zukunft Grossbritanniens, The Big Issue

- Julius Bär bereitet "substanziellen" Stellenabbau vor, finews.ch

- GlaxoSmithKline denkt über Verkauf von Anteil an Hindustan Unilever Anfang nächsten Jahres nach, Economic Times

bis 20.30 Uhr:

- Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist nicht sicher, aber zuversichtlich, dass der Mietendeckel gegen die angekündigten Klagen Bestand haben wird, Welt

- BayernLB will Direktbanktochter DKB stärken, HB

- "Die EZB sollte keine Subventionen verteilen", Gespräch mit OeNB-Chef Robert Holzmann, FAZ

- Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther ist überzeugt, dass der Auftraggeber für die Säureattacke ein persönlicher Konkurrent von ihm sein müsse, HB

- Für die anstehenden Privatisierungen von Häfen und Unternehmen in Griechenland will Wirtschaftsminister Adonis Georgiadis deutsche und europäische Firmen gewinnen, HB

- Die früher übliche Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus ist vorbei, Gespräch mit IW-Experte Dirk Werner, HB

- "Die 14 000 Punkte können wir schaffen", Gespräch mit DWS-Fondsmanager Klaus Kaldemorgen, HB

- Synthetische Kraftstoffe sind kein Allheilmittel für die Verkehrswende, Gastbeitrag von Stephan Kühn, Sprecher für Verkehrspolitik von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, HB

- Viele Ökonomen halten geplante Steuer auf Aktienkäufe für wenig sinnvoll, FAZ

- "Keiner hat so viele Deals abgeschlossen wie wir", Gespräch mit Publity-AG-Chef Thomas Olek, FAZ

