AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax kommt auch am Mittwoch kaum vom Fleck. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte ihn der Broker IG zwar 0,24 Prozent tiefer auf 13 101 Punkte. Damit zeichnet sich aber ab, dass sich der deutsche Leitindex weiter über 13 000 Punkten behauptet. In der Corona-Pandemie stösst der Impfstoff-Optimismus der Anleger weiter auf das Problem anhaltend steigender Infektionen. Experten zufolge schafft es der Dax derzeit nicht, über die 13 300 Punkte auszubrechen. An diese Marke war er zuletzt jeweils in der Impfstoff-Euphorie heran gelaufen. Andererseits findet er aber nach unten Unterstützung. "Bei Rücksetzern gibt es weiterhin genug Käufer, die den Dax vor einem Absturz bewahren", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seiner jüngsten Rekordjagd Tribut gezollt. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda sah als Grund insbesondere die weltweit deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen. Auch eine Reihe durchwachsener Unternehmensnachrichten und Konjunkturdaten belasteten den US-Leitindex, der nach anfangs deutlicheren Verlusten letztlich um 0,56 Prozent auf 29 783,35 Punkte nachgab. Am Montag hatte er seinen gerade mal einen Woche alten, bisherigen Höchststand übertrumpft, dabei allerdings die runde Marke von 30 000 Punkten nicht knacken können.

ASIEN: - KEIN EINHEITLICHER TREND - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Nikkei 225 schloss nach den jüngsten Gewinnen 1,1 Prozent tiefer. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt hingegen um 0,22 Prozent nach oben. Der chinesische CSI 300 büsste 0,21 Prozent ein. Die sich verschärfende Corona-Lage in Japan mahnt trotz der jüngsten Fortschritte bei möglichen Impfstoffen weiterhin zur Vorsicht und belastet die Märkte.

DAX 13133,47 -0,04% XDAX 13147,72 -0,08% EuroSTOXX 50 3468,48 +0,07% Stoxx50 3071,29 -0,34% DJIA 29783,35 -0,56% S&P 500 3609,53 -0,48% NASDAQ 100 11977,490 -0,30%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,41 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18741 +0,08% USD/Yen 103,9955 -0,19% Euro/Yen 123,4801 -0,09%

ROHÖL:

Brent 43,70 -0,05 USD WTI 41,29 -0,14 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- In Berlin gibt es nach Schätzungen des Senators für Stadtentwicklung, Sebastian Scheel (Die Linke), derzeit rund 20 leerstehende und verfallende Mietshäuser, sogenannte Problemimmobilien, rbb24

- Grosse Mehrheit für Tempo 130 auf Autobahnen, SWR

- Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will Gewerbemieter in Corona-Notlage stärken, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD): Private Kontakte wohl auch über Feiertage begrenzen, Welt

- Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes: November-Teil-Lockdown hat in Eilverfahren meist Bestand, Neue Osnabrücker Zeitung

- FDP-Chef Christian Lindner kritisiert das Vorgehen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kampf gegen die Corona-Pandemie, Spiegel

- Bei der Beteiligungsgesellschaft Indus wackelt wegen der Corona-Krise das geplante Umsatzziel für 2025 von über 2,5 Milliarden Euro, Interview mit Vorstandschef Johannes Schmidt, BöZ

bis 23.45 Uhr:

- BER-Betreiber drohten wegen Corona mit Einstellung des Flugbetriebs, HB

- Techniker Krankenkasse: Krankenstand in der Corona-Pandemie schwankt extrem, Funke

- EU sieht sich mit Regeln für Krypto-Assets vorn, Gespräch mit Jan Ceyssens, Leiter der Abteilung digitales Finanzwesen der Generaldirektion für Finanzstabilität und Kapitalmärkte, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Eon braucht neuen Chef/Teyssen geht Ende 2021, HB

- Air France-KLM erwägt Einnahmen von weiteren sechs Milliarden Euro durch Kapitalerhöhung und Anleihen, Le Monde

- Volkswagen unterstützt Big-Data-Pläne der Bundesregierung, HB

- Renault fordert Verlängerung der Kaufprämie für E-Autos, Welt

- US-Impfstoffhersteller Moderna verspricht eigene Lieferkette für Europa, Spiegel

- Anlegerschützer planen europaweite Vergleichsplattform für Wirecard-Aktionäre, Funke

- Britische Fussballfans könnten bald wieder ins Stadion, BBC

- "Wir glauben nicht an Märchenprinzen", Gespräch mit Thyssenkrupp-Steel-Betriebsratschef Tekin Nasikkol, HB

- Bundesregierung will E-Ladesäulen durch Gesetz voranbringen, FAZ

- GEW für Quarantäne-Verkürzung bei Lehrern nach Corona-Test, Welt

- Trump soll Angriff auf Atom-Anlage im Iran erwogen haben, NYT/WSJ

- Ungarns Justizministerin Judit Varga (Fidesz): "Es geht nicht um Werte, sondern um Erpressung", FAZ

- Lehrerpräsident Heinz-Peter Meidinger fordert zusätzliches Schuljahr, um Schüler und Eltern zu entlasten, Watson

- Grüne fordern ökologische und soziale Bedingungen für Unternehmenskredite, T-Online

- Geplante staatliche Investitionen aus Konjunkturpaket bleiben aus, Welt

- Streit um Rechtsstaatlichkeit: Berlin und Brüssel bleiben hart, HB

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will zum besseren Schutz von Gewerbetreibende in der Corona-Krise das Mietrecht verändern, Funke

- Bundeselternrat wirft Ländern in der Corona-Krise Versagen vor, Welt

- Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sieht nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin wenig Chancen für eine Lockerung der Corona-Regeln noch in diesem Jahr, Welt

- Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, künftige Corona-Impfstoffe mit ärmeren Ländern zu teilen, Gastbeitrag, Tagesspiegel

- Krankenhausgesellschaft: Kliniken müssen wegen Corona mindestens jede dritte OP absagen, Funke

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Krankenhäusern in der Corona-Krise zielgenaue Finanzhilfen zugesagt, Funke

- CDU-Politiker kündigen Widerstand gegen Seehofers Umwandlungsgesetz an, Bild

- Macron-Vertrauter Clément Beaune verteidigt Konzept der "Strategischen Autonomie", Welt

- Sieben Verbände gegen geplante Pflegereform, FAZ

- Endlich die Fesseln für Familienunternehmen abstreifen, Gastbeitrag von Carmignac-Managing-Director Maxime Carmignac, FAZ

