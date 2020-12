----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Nach weiteren Rekorden im S&P 500 und den Nasdaq-Indizes winkt dem Dax am Mittwoch ein neuerlicher Anstieg über 13 300 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 13 335 Punkte. Seit rund vier Wochen pendelt der Dax um die Marke. Positive Nachrichten kommen aus den USA: "Nach langem Hin und her liegt jetzt ein konkreter Vorschlag für das nächste US-Hilfspaket auf dem Tisch", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Das Volumen sei zwar deutlich geringer als von den Demokraten gewünscht, so der Experte. "Das stört am Aktienmarkt im Moment aber niemanden."

USA: - REKORDJAGD GEHT WEITER - Nach einem zähen Start haben sich die US-Börsen am Dienstag im Verlauf des Handels zu neuerlichen Rekorden aufgeschwungen. Rückenwind gab es wie so oft in den vergangenen Wochen von der Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,35 Prozent auf 30 173,88 Punkte. Er erreichte wie auch der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 einen historischen Höchststand.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,3 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gab zuletzt hingegen um 0,58 Prozent nach, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund ein Prozent zulegte. Für Unterstützung an den Märkten sorgte die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte am Vorabend.

DAX 13278,49 +0,06% XDAX 13312,85 +0,35% EuroSTOXX 50 3525,87 -0,12% Stoxx50 3091,83 +0,12% DJIA 30173,88 +0,35% S&P 500 3702,25 +0,28% NASDAQ 100 12635,721 +0,31%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,06 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21381 +0,26% USD/Yen 104,1740 +0,01% Euro/Yen 126,4535 +0,30%

ROHÖL:

Brent 48,71 -0,13 USD WTI 45,49 -0,11 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- US-Bundesstaaten mit Wettbewerbsklage gegen Facebook, Washington Post

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert von Ländern strengere Corona-Eindämmung/Gurgeln kann womöglich Corona-Gefahr verringern, Neue Osnabrücker Zeitung

- EU-Innenkommissarin Ylva Johansson : Verschlüsselung von Daten darf nicht Verbrecher schützen, FAZ

- Andreas Lötscher, Deutsche-Bank-Chefbuchhalter und bis Mai 2018 Partner beim Wirtschaftsprüfer EY, zieht sich während der Untersuchung des Wirecard-Skandals von seinem Posten bei der Deutschen Bank zurück, FT

- Immobilienunternehmen Accentro will auch nach dem Abschluss des Kaufs von 2800 Wohnungen weiter zukaufen, Interview mit Vorstandschef Lars Schriewer, BöZ

- Carlyle erwirbt einen Mehrheitsanteil an der Münchener Firma IC Consult Group, dem grössten Spezialisten in Deutschland für das Management des Zugangs zu den IT-Netzwerken grosser Unternehmen (Identity and Access Management). Unternehmen wird dabei mit etwas mehr als 100 Millionen Euro bewertet, BöZ

- Der designierte US-Präsident Joe Biden nominiert Marcia Fudge als Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, WSJ

bis 5.00 Uhr:

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verteidigt Lockdown - kritistiert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wegen Rundfunkgebühren, Interview, Zeit

- Städtebund fordert Bund und Länder zu Geschlossenheit bei Corona-Massnahmen auf, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, HB

- Virologe Christian Drosten für Lockdown über die Feiertage, NDR-Info

- Chefin der europäischen Arzneimittelbehörde Ema, Emer Cooke, vor Impfstoffentscheidung: "Fühlen uns politisch in keinster Weise unter Druck gesetzt". Warnung vor überzogenen Erwartungen, Interview, Welt

- National-Bank-Chef: Keine Gefahr für Bankenkrise in Deutschland, Interview mit Thomas A. Lange, BöZ

- Verbraucherschützer Klaus Müller warnt vor Pleitewelle bei Reiseanbietern, Gespräch mit Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), HB

- FDP: Hälfte der Kurzarbeiter muss 2021 erstmals eine Steuererklärung abgeben - Auch Steuernachzahlungen für Kurzarbeiter möglich, Gespräch mit FDP-Finanzpolitiker Markus Herbrand, Funke

- FDP-Chef Christian Lindner kritisiert "Symbolpolitik" der Bundesländer und Druck aus dem Kanzleramt - "Ausgangssperren sind reine Willkür", Bild

- FDP-Politikern Katja Suding wirft Kanzlerin Angelan Merkel (CDU) fehlende Kenntnis über Familien vor, Bild

- Mittelstand fordert Steuererleichterung für Homeoffice-Ausrüstung, Gespräch mit Bundesgeschäftsführer Markus Jerger vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Funke

- Bundeswehr bietet Kasernen als Zwischenlager für Impfstoff an, Funke

- Kassenärzte kritisieren Impfkonzept, dass niedergelassene Ärzte nach dem Konzept der Ständigen Impfkommission erst spät geimpft werden sollen, Gespräch mit Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, Rheinische Post

- Brexit-Verhandlungen: Aussenhandelspräsident Anton Börner fordert harten Kurs der EU-Kommission - "Hart bleiben, keinen Millimeter nachgeben", Gespräch, Rheinische Post

- FDP für unabhängige Prüfung der Bafin-Mitarbeiter in Wirecard-Affäre, Gespräch mit Parlamentarischem Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Florian Toncar, Bild

- Ex-Wehrbeauftragter Hans-Peter Bartels (SPD) widerspricht SPD-Parteichef Norbert Walter-Borjans: Bewaffnung von Drohnen ist ausreichend diskutiert worden, Welt

- Ex-Thyssenkrupp-Chefs Heinrich Hiesinger und Guido Kerkhoff erhalten Bonus trotz Krise, Rheinische Post

- Umfrage der Europäischen Investitionsbank: Klimawandel in Europa nur noch auf Platz 4 der grössten Herausforderungen, Welt

- Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW): Neues Gesetz setzt Maklerprovisionen unter Druck, Welt

bis Dienstag, 21.00 Uhr:

- Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Impfstart in Deutschland "rund um den Jahreswechsel" - Stimmt auf härteren Lockdown nach Weihnachten ein, Gespräch, Bild

- Ölkonzern Shell verliert einige hochrangige Manager im Streit über die Geschwindigkeit des Kurswechsels hin zu Erneuerbaren Energien, FT

- FDP-Vorsitzender Christian Lindner lehnt pauschale Shutdown-Lösungen ab, Focus Online

- Opposition und Juristen fordern für Impfpriorisierung gesetzliche Grundlage statt Verordnung, Gespräch mit FDP-Abgeordnetem Stephan Thomae und Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali, Welt

- Osteuropa und Frankreich drängen auf mehr Atomkraft, Spiegel

