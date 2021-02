----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Stagnation auf hohem Niveau lautet am Donnerstag die Devise am deutschen Aktienmarkt. "Für die Aktienmärkte ist kein Antreiber in Sicht", stellte Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda am Morgen fest. Von den Anleihemärkten gingen keine Impulse aus und auch die Quartalsberichte grosser Konzerne dürften die Gesamtmärkte wohl nicht stärker bewegen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn quasi unverändert auf 13 933 Zähler.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die Standardwerte an der Wall Street haben zur Wochenmitte nach einem wechselhaften Handelsverlauf leicht zugelegt. Bei Aktien aus der zweiten Reihe sowie bei Technologiewerten überwogen hingegen moderate Verluste. Zum Handelsauftakt hatten sämtliche Leitindizes erneut mit Rekordhochs aufgewartet. Börsianer begründeten den nachfolgenden Dämpfer mit "zahmen" US-Inflationsdaten, die Befürchtungen über ein kurzfristig weiter schwaches Wirtschaftswachstum aufkommen liessen. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 31 437,80 Zählern. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,03 Prozent auf 3909,88 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,23 Prozent auf 13 655,27 Punkte ein.

ASIEN: - BÖRSEN IN JAPAN UND CHINA GESCHLOSSEN - Die wichtigsten Börsen in Asien blieben am Donnerstag wegen Feiertagen geschlossen. In China, Japan und Südkorea wurde nicht gehandelt. An den anderen Märkten hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

DAX 13932,97 -0,56% XDAX 13932,84 -0,72% EuroSTOXX 50 3648,37 -0,35% Stoxx50 3172,11 -0,08% DJIA 31437,80 0,2% S&P 500 3909,88 -0,03% NASDAQ 100 13655,27 -0,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,29 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2127 0,06% USD/Yen 104,60 -0,04% Euro/Yen 126,84 0,01%

ROHÖL:

Brent 61,15 -0,32 USD WTI 58,37 -0,31 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- USA stellen Plan für Verkauf der US-amerikanischen Tiktok-Geschäfte an Oracle und Walmart zurück, WSJ

- Wall-Street-Banker sorgen sich um Konkurrenz durch Anbieter wie Facebook und Google und fordern von US-Präsident Joe Biden strenge Regulierung, FT

- China ermittelt gegen Tencent-Manager wegen unerlaubter Weiterleitung von privaten WeChat-Daten, WSJ

- US-Elektronikhändler Best Buy will Stellen in Filialen abbauen, WSJ

- Microsoft kontaktierte Social-Media-Plattform Pinterest wegen Übernahme, im Moment aber keine Gespräche, FT

- Zurückgetretener britischer KPMG-Vorstand sorgte bei Belegschaft für Unmut, FT

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hält Absenken des Inzidenzwerts für unumgänglich, Rheinische Post

- Brauer müssen wegen des Lockdowns Bier vernichten, "Ware im Millionenwert wird in den Gully gekippt" sagt Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen-Brauer-Bundes (DBB), Welt

- Schweden will künftig nur Geimpfte einreisen lassen, Bild

- "Strategie schützt nicht", Immunologe und Leopoldina-Mitglied Andreas Radbruch fordert breite Verwendung von Antigen-Selbsttests, Bild

bis 23.45 Uhr:

- "Eine massive Bussgeldgefahr", Baden-Württembergs oberster Datenschützer Stefan Brink warnt vor riskanten US-Dienstleistern, HB

- Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat eine langfristigere Strategie der Corona-Politik und eine bessere Steuerung beim Impfen gefordert, HB

- "Europa-Enthusiasten schaden mehr als Kritiker", Gespräch mit Polens Vizepremier Jaroslaw Gowin über die Konsequenzen für Europa aus dem Brexit und die Europastrategie gegenüber China, HB

- Aus Sicht einer grenzüberschreitenden Bankengruppe ist die EU kein einheitlicher Wirtschaftsraum. Das sollte sich schnell ändern - zum Nutzen von Wirtschaft und Verbrauchern, Gastbeitrag von UBS.Verwaltungsratspräsident Axel Weber, HB

- Ökonom Gabriel Felbermayr kritisiert nach Krisengipfel fehlende Perspektiven für "zunehmend frustrierte Bevölkerung", Funke

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nennt unterschiedliches Vorgehen bei Schulöffnungen "unverständlich", Funke

- Die deutsche Wirtschaft bemängelt nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz zur Verlängerung des Lockdowns fehlende Planungssicherheit für das Hochfahren der Betriebe, Funke

- "Ich will nicht, dass Amerika und China Afrika unter sich aufteilen", Gespräch mit Günter Nooke, Afrikabeauftragter der Bundeskanzlerin, FAZ

- "Wünsche formulieren bringt noch kein Ergebnis", Gespräch mit Ulrich Reuter, Präsident des Sparkassenverbands Bayern, BöZ

- "Wir registrieren Interesse deutscher Unternehmen", Gespräch mit Adam Kostyál, Senior Vice President und Head of European Listings der Nasdaq Nordic, BöZ

- Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), hat die Öffnungsperspektiven für Schulen ausdrücklich begrüsst, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr:

- Der Chef des Darmstädter Dax-Konzerns Merck glaubt nicht, dass mehr Staatsgeld die Impfstoffproduktion beschleunigt hätte, Gespräch mit Stefan Oschmann, FAZ

- 5500 Arbeitnehmer in Deutschland betroffen: Aluminiumproduzent Hydro will offenbar Walzsparte verkaufen, Rheinische Post

- Führende Ökonomen werfen der Politik Konzeptlosigkeit bei der Corona-Bekämpfung vor, Welt

- Ein Vorschlag der Bundesregierung zur Beilegung der Streitigkeiten um die russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 stiess im vergangenen Jahr auf massive Kritik seitens der US-Regierung, Bild

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat führenden Impfstoffherstellern seine Unterstützung angeboten, um Engpässe bei den Impfstoff-Lieferketten zu beseitigen, Funke

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat das Ergebnis der Corona-Schalte von Bund und Ländern scharf kritisiert, Funke

- Der Wirtschaftsweise Lars Feld hält die Verlängerung des Lockdowns wirtschaftlich für verkraftbar, Funke

- Die FDP hat mit scharfer Kritik auf die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundeskanzlerin zur Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 7. März reagiert, Rheinische Post

- Städte und Gemeinden haben die unterschiedliche Linie der Bundesländer bei den Schulöffnungen kritisiert und bedauert, dass es keinen einheitlichen Plan für Öffnungen gibt, Rheinische Post

- Der Deutsche Lehrerverband hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Frage der Schulöffnungen scharf kritisiert, Rheinische Post

- Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für die Zeit nach dem Lockdown eine deutliche Ausweitung der Testungen auf das Coronavirus gefordert, Rheinische Post

- Die Intensivmediziner haben die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März begrüsst, kritisieren jedoch das uneinheitliche Vorgehen der Länder bei Schulen und Kitas, Rheinische Post

