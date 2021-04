----------

DEUTSCHLAND: - REKORDLAUF SETZT SICH FORT - Der Dax dürfte zu Wochenbeginn sein erst am Freitag erreichtes Rekordhoch gleich wieder übertreffen. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Leitindex 0,19 Prozent höher auf 15 489 Punkten, womit er seine aktuelle Bestmarke um wenige Zähler hinter sich lassen würde. Anleger konzentrieren sich derzeit voll auf die Chancen für die Wirtschaft nach der Pandemie. Weltweit haussieren die Börsen. In den USA hatten die wichtigsten Indizes am Freitag ebenfalls Rekorde aufgestellt. In Asien war die Stimmung zum Wochenauftakt positiv mit Ausnahme von Indien, wo hohe Infektionszahlen die Kurse drückten.

USA: - REKORDSERIE GEHT WEITER - Auch am letzten Handelstag der Woche haben die Investoren auf US-Aktien gesetzt. Der Dow Jones Industrial kletterte am Freitag bereits in den ersten Handelsminuten auf einen weiteren Höchststand, ebenso der marktbreite S&P 500 . Der technologielastige Nasdaq 100 blieb am Ende mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 14 041,91 Zähler etwas zurück, markierte aber ebenfalls ein Rekordhoch.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Börsen Asiens sind angesichts des Rekordlaufs der US-Märkte mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt um 2,08 Prozent zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index kletterte um 0,80 Prozent. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 0,2 Prozent.

DAX 15459,75 1,34% XDAX 15496,63 1,38% EuroSTOXX 50 4032,99 0,99% Stoxx50 3417,15 0,89% DJIA 34200,67 0,48% S&P 500 4185,47 0,36% NASDAQ 100 14041,91 0,11%

Bund-Future 170,94 0,06%

Euro/USD 1,1959 -0,19% USD/Yen 108,6605 -0,12% Euro/Yen 129,9480 -0,31%

Brent 66,54 -0,23 USD WTI 62,99 -0,14 USD

- Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess verlangt von der EU mehr Tempo beim grünen Umbau, HB

- Österreichs Aussenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist vor EU-Aussenminister-Beratungen gegen neue Russland-Sanktionen: "Gefährliches Spiel mit dem Feuer", Welt

- Italien hat mit Moderna und weiteren Unternehmen über Covid-19-Impfstoffproduktion im Heimatland gesprochen, FT

- Die Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, Christiane Woopen, fordert von der Politik mit Blick auf die Corona-Bekämpfung klare Regeln und einen härteren Lockdown, Bild

- Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) fordert wegen Pandemie Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, Bild

- Moderne Elektrobusse sollen bei Volkswagen alte Dieselflotte ersetzen, HB

- Robert Seegmüller, Vorsitzender der deutschen Verwaltungsrichter, plädiert für Nachbesserungen am Notbremsen-Gesetz: "Man könnte Geimpfte und Genesene ausnehmen", Interview, Welt

- Politiker fordern angesichts neuer drohender Schulschliessungen durch das geänderte Infektionsschutzgesetz verstärkt Unterricht im Freien, Bild

- "Bürokratie ist die grösste Sorge", Gespräch mit VW-Chef Herbert Diess und Enel-Chef Francesco Starace über Elektromobilität, HB

- "Die Formel 1 ist unsere grösste Chance", Gespräch mit Cantine-Ferrari-Chef Matteo Lunelli, FAZ

- "Der Streit ist für Amazon nicht zu Ende", Gespräch mit American-Academy-Präsident Daniel Benjamin, HB

- CDU-Chef Armin Laschet und DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann warnen vor drohender Erosion der Unternehmensmitbestimmung, Gastbeitrag, HB

- K-Frage CDU/CSU: Bundestagsabgeordneter Christoph de Vries plädiert für Abstimmung der Kreisvorsitzenden, Welt

- Hessische CDU-Ministerin Lucia Puttrich: Brauchen keine stärkere Zentralisierung in Deutschland, FAZ

- "Die Lieferengpässe werden das gesamte Jahr anhalten", Gespräch mit Gebrüder-Weiss-Chef Wolfram Senger-Weiss, HB

- Infektionsschutzgesetz: FDP-Fraktion macht Verfassungsbeschwerde von vier Änderungen abhängig, Welt

