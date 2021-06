----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Die Marke von 15 500 Punkten bleibt für den Dax eine hohe Hürde. Nach seinem Wochenschluss knapp darüber taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit minus 0,3 Prozent wieder darunter auf 15 475 Punkte. Die Wall Street konnte zwischenzeitlich deutlichere Gewinne am Freitag angesichts neuerlicher Inflationssorgen nicht halten. In Asien starteten die Börsen nach Wirtschaftsdaten durchwachsen in die Woche. Der Dax hatte in der Vorwoche gleich zu Beginn mit 15 568 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Bereits zum wiederholten Mal fehlten dann aber Anschlusskäufe.

USA: - ETWAS FESTER - Die US-Börsen haben sich am Freitag vor dem verlängerten Wochenende recht robust präsentiert. Allerdings gaben die Indizes wenige Minuten vor dem Handelsschluss den Grossteil ihrer Gewinne ab. Dem Leitindex Dow Jones Industrial blieb ein Plus von 0,19 Prozent auf 34 529,45 Punkte. Er verbuchte damit auf Wochensicht einen Zuwachs von 0,9 Prozent. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag 0,08 Prozent höher auf 4204,11 Punkten. Hinauf um letztlich 0,21 Prozent auf 13 686,51 Punkte ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 . Am Montag ist in den USA Feiertag, die Börsen sind geschlossen.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit Kursverlusten in die Woche gestartet. In Tokio büsste der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 1,1 Prozent ein. Japans Industrieproduktion zog im April nicht so stark an wie von Analysten erwartet. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen sank am Montag um 0,4 Prozent. In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um ein halbes Prozent nach unten.

DAX 15519,98 +0,74% XDAX 15502,75 +0,47% EuroSTOXX 50 4070,56 +0,78% Stoxx50 3462,96 +0,59% DJIA 34529,45 +0,19% S&P 500 4204,11 +0,08% NASDAQ 100 13686,512 +0,21%

RENTEN:

Bund-Future 169,85 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21980 +0,05% USD/Yen 109,6665 -0,17% Euro/Yen 133,7771 -0,12%

ROHÖL:

Brent 69,10 +0,38 USD WTI 66,72 +0,40 USD

bis 7.00 Uhr:

- Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will nach der Wahl auch mit Linkspartei über Koalition reden/Will Benzinpreis schrittweise um 16 Cent anheben/Tempolimit von 130 nach der Wahl umsetzen, Bild

- Produktion von grünem Wasserstoff: Australischer Unternehmer Forrest kündigt 100-Milliarden-Dollar-Investment an, HB

- Bundeshaushalt: Strukturelles Haushaltsdefizit bei jährlich bis zu 100 Milliarden Euro, HB

- Zahl der steuerzahlenden Rentner auf 5,3 Millionen gestiegen, Bild

- CSU sieht "Deutschlandfonds" von CDU-Chef Armin Laschet skeptisch/Absage an höhere Erbschaftsteuer, HB

- Weisungen des Bundesdatenschützers bei elektronischer Patientenakte nicht umsetzbar/Prestigeprojekt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) droht Stopp, HB

- Bundesgesundheitsminister Spahn: Bei privaten Test-Dienstleistern braucht es mehr Kontrollen, ARD-Sendung "Anne Will"

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert gerechtere Impfstoffverteilung, Funke Mediengruppe

- Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, fordert Finanzzusagen für Ganztagsbetreuung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 5.00 Uhr:

- Siemens-Energy-Vorstand Jochen Eickholt verteidigt Geschäfte mit Belarus: "Lösen kann diesen Konflikt nur die Politik", Interview, FAZ

- Grüne planen dauerhaften EU-Kreditfonds als weiteren Schritt der wirtschafts- und währungspolitischen Integration, Grundsatzpapier, FAZ

- Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) fürchtet, der Bundeshaushalt sei in Schieflage - und verlangt eine Schlussbilanz, Interview, HB

- Ifo-Chef Clemens Fuest: Scheitern des Rahmenabkommens mit der Schweiz macht Problem deutlich, "das über den Fall Schweiz hinausgeht"/Warnt vor den ökonomischen Folgen vor allem auch für Deutschland, Interview, HB

- Vertreter aus Ökonomie und Wirtschaft fordern eine modernisierte deutsche Aussenwirtschaftspolitik: "Die deutsche Aussenhandelsförderung muss sich, wie jene anderer Länder, am strategischen Interesse der Bundesrepublik orientieren und nicht an oft realitätsfremden Ursprungsregeln", Papier unter anderem vom Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) Gabriel Felbermayr, FAZ

- Curevac-Chef Franz-Werner Haas bestätigt den zuletzt kommunizierten Zeitplan für das eigene Corona-Vakzin: "Wir rechnen nach wie vor noch im zweiten Quartal, sprich im Juni, mit einem Studienupdate zur Wirksamkeitsanalyse", Gespräch, HB

- VW testet mit Software-Verkehrsanalyse in US-Stadt Carmel neues Geschäftsfeld, Gespräch mit Markus Zarbock, Technikchef bei VWs Smart Production Lab, HB

- Morgan-Stanley-Europachef Oliver Behrens rechnet weiter mit Schwung bei Übernahmen und Fusionen: "Wir erwarten mehr grenzüberschreitende Deals", Interview, HB

- "Rein digitale Speditionen haben Nachteile", Gespräch mit Chef des österreichischen Logistikers Gebrüder Weiss, Wolfram Senger-Weiss, FAZ

- AfD will nach EU-Austritt Deutschlands europäischen Wirtschaftsraum mit Russland, Interview mit AfD-Bundessprecher und Spitzenkandidat Tino Chrupalla, Welt

- Gastronomie und Hotellerie fordern dauerhafte und vollständige Öffnung, Gespräch mit Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges, Rheinische Post

- Abrechnungsbetrug in Testzentren: Grünen-Politiker Janosch Dahmen sieht Verantwortung bei Task-Force von Bundesministern Jens Spahn (CDU) und Andreas Scheuer (CSU), Gespräch, Rheinische Post

- Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch: Massive Kritik an Aufstockung des deutschen Wehretats in Zeiten der Pandemie - EU-Sanktionen gegen Russland führen nicht zum Ziel, Gespräch mit Rheinische Post und General-Anzeiger

- Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV): Praxen können wegen Impfstoffmangel kaum Erstimpfungen vornehmen, Rheinische Post

- Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann für Ende der Testpflicht im Einzelhandel - FDP: Testpflicht in Aussengastronomie "überflüssig", Gespräch mit Linnemann und gesundheitspolitischer FDP-Sprecherin Christine Aschenberg-Dugnus, Welt

- Bundesvize der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, fordert nach Wahl von Ökonom Max Otte zum neuen Vorsitzenden der Werte-Union Konsequenzen - "Diese Hilfstruppe der AfD hat mit dem Wertefundament der Union nichts zu tun", Gespräch, HB

