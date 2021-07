----------

DEUTSCHLAND: - TRITT AUF DER STELLE - Nach der Kursschwäche am Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte auf der Stelle treten. Die Vorgaben von der Wall Street und von den fernöstlichen Börsen sind überwiegend negativ. So rutschte beispielsweise der Hang Seng Index in Hongkong auf den niedrigsten Stand seit Ende März ab. Den Dax taxierte der Broker IG am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn mit 15 510 Punkten kaum verändert zum Schlusskurs am Vortag. "Der Dax fährt im Schlafwagen", konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Der deutsche Leitindex verharre in einer schon fast sieben Wochen andauernden Handelsspanne zwischen etwa 15 300 und 15 800 Punkten. Gleichzeitig werde die Zahl der Anleger, die Angst vor einem Ausbruch des Dax nach unten aus dieser Handelsspanne haben, immer grösser.

USA: - DOW UNTER DRUCK - Konjunktursignale haben am Dienstag das Interesse der Anleger an den New Yorker Standardwerten gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste 0,60 Prozent auf 34 577,37 Punkte ein. Verglichen mit anderen Indizes blieb er damit klar im Hintertreffen: Der S&P 500 sowie der Nasdaq 100 hatten früh erneut Rekorde aufgestellt. Die Dow-Bestmarke dagegen hat schon einige Wochen Bestand. Der marktbreite S&P 500 war allerdings nach seinem Start auf Rekordniveau auch gleich ins Minus abgerutscht und konnte dieses nicht wieder abschütteln. Er ging 0,20 Prozent tiefer bei 4343,54 Zählern aus dem Handel. Robust zeigten sich dagegen die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte. Der von diesen geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 rückte am Ende um 0,40 Prozent auf 14 786,36 Punkte vor.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Während Japans Leitindex Nikkei 225 zuletzt rund 1,3 Prozent einbüsste, notierte der Hang Seng in Honkong rund 1,1 Prozent tiefer und rutschte auf den niedrigsten Stand seit Ende März ab. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, stieg dagegen um 0,9 Prozent, obwohl China die Kontrolle von im Ausland an der Börse gehandelten chinesischen Unternehmen verschärft. Die neuen Vorschriften haben weitgehende Auswirkungen auf die Kapitalbeschaffung aufstrebender Firmen aus China an ausländischen Aktienmärkten wie in New York oder Hongkong.

DAX 15511,38 -0,96% XDAX 15511,06 -1,00% EuroSTOXX 50 4052,67 -0,85% Stoxx50 3521,09 -0,54% DJIA 34577,37 -0,6% S&P 500 4343,54 -0,2% NASDAQ 100 14786,36 0,4%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,57 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1826 0,02% USD/Yen 110,58 -0,06% Euro/Yen 130,77 -0,05%

ROHÖL:

Brent 74,55 +0,02 USD WTI 73,46 +0,09 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: Impfkampagne lässt auf normalen Schulunterricht hoffen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD): Maske in Innenräumen für alle weiter sinnvoll, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz: Im Umgang mit Baerbock "ist manches nicht fair und gerecht'", Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Zuschauerrückkehr im Fussball: Hans-Joachim Watzke, Chef von Borussia Dortmund , hält Limit für "willkürlich", Bild

- RTL/ntv-Trendbarometer: Gegenüber der Vorwoche verlieren Grüne und FDP jeweils einen Prozentpunkt, SPD und AfD können um jeweils einen Prozentpunkt zulegen, die Union bleibt bei 30 Prozent, RTL

- NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) empfiehlt der CDU in NRW einen Spitzenkandidaten "mit Amtsbonus", WAZ

- Deutsche Umwelthilfe droht Sachsen-Anhalt mit Klage wegen unzureichenden Klimaschutzes, Mitteldeutsche Zeitung

- Wir sollten Xi Jinpings Drohungen ernst nehmen, Gastbeitrag von Frank Müller-Rosentritt, FDP-Fraktion Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags sowie sächsischer FDP-Landesvorsitzender, Welt

- "Diese Dynamik könnte sich zu einer grösseren Krise auswachsen", - der schwedische Experte Håkan Forsell erklärt im Gespräch, warum sich in Europa immer mehr Menschen gegen steigende Wohnkosten wehren, Welt

bis 05.00 Uhr:

- Deutschland ist nicht mehr Exportweltmeister im Maschinenbau, Welt

- Der Leiter des Impfzentrums Köln, Jürgen Zastrow, hat die Ständige Impfkommission (Stiko) wegen ihrer überraschenden Empfehlung zum Kreuzimpfen kritisiert: "Nun sitzen Impfzentren und Praxen auf Tausenden Impfdosen von Astrazeneca , die sie gerne zurückgeben würden oder ansonsten vernichten müssten", Interview, Rheinische Post

- Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie will die Bundesregierung in grossem Stil Nationale Reserven aufbauen. Den Anfang macht die Nationale Reserve Gesundheit, die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 14. Juli durchs Kabinett bringen will, Bild

bis 23.45 Uhr:

- US-Dominanz auf dem europäischen Ratingmarkt schadet, Gastbeitrag von

Michael Munsch, Vorstand der Creditreform Rating AG, BöZ

- Der Hersteller von Wasserstoffgeneratoren Enapter setzt bei der Energiewende auf Masse und Standardisierung, Interview mit Sebastian-Justus Schmidt, BöZ

- Merck Finck präferiert Aktien, Interview mit dem Chefstrategen des Hauses, Robert Greil, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Die 200 grössten deutschen Unternehmen haben im Pandemie-Jahr 2020 Umsatzeinbussen in Höhe von insgesamt rund 126 Milliarden Euro erlitten, FAZ

- EU-Klimaschutzpaket: CDU und CSU verteidigen Verbrennermotoren, HB

- Industrie soll bis mindestens 2035 kostenlose CO2-Rechte erhalten, FAZ

- VW -Chef Herbert Diess beunruhigt die Debatte um ein Tempolimit; Deutschland könne damit Wettbewerbsvorteile verlieren, Interview, HB

- Der Zustand der Brücken in Deutschland ist laut dem Präsidenten der Bundesingenieurkammer, Heinrich Bökamp, bedenklich; er fordert eine Prüfpflicht, Interview, FAZ

- Die Deutschen sollten am Kapitalmarkt sparen; das wollte Walter Riester (SPD) ihnen beibringen, Interview, FAZ

- Litauens Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte über den Zustrom Hunderter Migranten aus Belarus: "Das ist ein europäisches Problem", Interview, FAZ

- Politikwissenschaftler Marc Debus: Die Pannenserie der Grünen wird sich negativ auf das Ergebnis der Bundestagswahl auswirken, Interview, HB

- Damit innovative Unternehmen nach erfolgreichem Start nicht im "Tal des Todes" landen, braucht es neue Finanzierungsstrategien, meint Gerhard Cromme, Aufsichtsratsvorsitzender der Auto1 Group sowie Mitglied des Kuratoriums des Bundesverbands Deutsche Startups, Gastbeitrag, HB

