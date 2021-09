----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach den Verlusten am letzten Handelstag im August dürfte der Dax mit leichten Gewinnen in den September starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15 870 Punkte, nachdem der Index im August 1,9 Prozent zugelegt hatte. Am Dienstag hatte es der Dax zunächst wieder zurück über die Marke von 16 000 Punkte geschafft und das Rekordhoch von 16 030 Punkten schien greifbar. Hinweise auf eine Reduzierung der Corona-Pandemiehilfen der Europäischen Zentralbank (EZB) angesichts der hohen Inflation warfen den Dax dann jedoch zeitweise auf 15 761 Punkte zurück. Letztlich konnte er die Verluste aber wieder etwas eindämmen und diese Erholung setzt sich nun fort. Dabei helfen festere Börsen in Asien - trotz erneut enttäuschender Wirtschaftsdaten aus China. Im US-Handel gab es am Abend keine weiteren Rekorde.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Die Wall Street hat am Dienstag bei der jüngsten Rekordjagd eine Pause eingelegt. Die wichtigsten Indizes schlossen leicht im Minus. Insgesamt bleibt die Stimmung am Aktienmarkt durchaus gut, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt die Anleger beruhigt hatte. Powell zufolge dürfte die Fed zwar die konjunkturstützenden Anleihekäufe reduzieren, aber die Zinsen noch nicht erhöhen. Die rekordniedrigen Zinsen gelten als einer der Treiber der jahrelangen Börsenrally. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,11 Prozent auf 35 360,73 Punkte nach. Auf Monatssicht bedeutet dies ein Plus von 1,2 Prozent. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,13 Prozent auf 4522,68 Punkte nach unten. Unter den Technologieindizes fiel der Nasdaq 100 um 0,14 Prozent auf 15 582,51 Punkte.

ASIEN: - DEUTLICH IM PLUS - Gestützt von deutlichen Kursgewinnen bei Technologieaktien legten die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch deutlich zu. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel etwas mehr als ein Prozent und steuert damit auf den dritten Tag mit Gewinnen in Folge zu. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland enthält, legte rund eineinhalb Prozent zu und bügelte damit die Verluste vom Montag und Dienstag aus.

DAX 15835,09 -0,33% XDAX 15823,63 -0,35% EuroSTOXX 50 4196,41 -0,06% Stoxx50 3617,19 -0,29% DJIA 35360,73 -0,11% S&P 500 4522,68 -0,13% NASDAQ 100 15582,51 -0,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,35 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1796 -0,11% USD/Yen 110,24 0,21% Euro/Yen 130,04 0,09%

ROHÖL:

Brent 72,12 +0,49 USD WTI 69,00 +0,50 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), fordert Stiko-Empfehlung zur dritten Corona-Impfung, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD): Auskunftspflicht über Impfstatus nur als Ausnahme, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Berliner Amtsarzt Nicolai Savaskan kritisiert Isolierung von Sitznachbarn corona-infizierter Schüler und fordert stattdessen deren engmaschige Testung, Welt

- Im Tarifstreit bei der Bahn gibt es derzeit keine Bewegung hinter den Kulissen, Welt

- BAT-Manager Oliver Engels kritisiert Besteuerung von E-Zigaretten, ?Wir erwarten hierdurch eine Verlagerung des Marktes in den Versandhandel und in illegale Märkte?, Welt

- Breite Kritik an SPD-Kanzlerkndidat Olaf Scholz und der fehlende Absage an eine Koalition mit den Linken, Bild

- Digitalpakt: Länder haben bisher nur 851 Millionen der 6,5 Milliarden Euro abgerufen, HB

- Juristen halten Klage des EU-Parlaments gegen EU-Kommission für praktisch aussichtslos, HB

bis 5.00 Uhr:

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit der neuen Arbeitsschutzverordnung auch eine engere Einbindung der Arbeitgeber in die Impfkampagne erreichen, Interview, Rheinische Post

- Migrationsforscher Gerald Knaus, rechnet mit grösseren Fluchtbewegungen aus Afghanistan, Interview, Rheinische Post

- Bundespolitiker kritisieren baden-württembergische Meldeplattform gegen Steuerbetrug, Bild

- Angesichts steigender Ausgaben für die Grundsicherung fordert der CDU-Sozialpolitiker Dennis Radtke eine stärkere Tarifbindung in der Wirtschaft, Interview, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Der Medienkonzern Bertelsmann erwägt Börsengang des Callcenter-Geschäfts, Interview mit Finanzchef Rolf Hellermann, BöZ

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht im Fachkräftemangel weiterhin ein Problem, dass "nicht zur Wachstumsbremse werden" darf. Es werde mit Bildungsangeboten gegengesteuert, Interview, BöZ

- Frank Mühlon, Chef der E-Mobility-Sparte beim Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB sieht im E-Ladestationsangebot von Tesla keine Gefahr einer zu grossen Konkurrenz. Einen Zeitplan für einen möglichen Börsengang der Sparte gibt es nicht, Interview, BöZ

- Nach seinen Gesprächen in Doha ist Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) optimistisch, eine Lösung für die in Afghanistan verblieben Deutschen Staatsbürger sowie für die Ortskräfte erreichen zu können, Interview, ZDF heute Journal

bis 21.00 Uhr:

- Bei der anstehenden Kapitalerhöhung der Lufthansa werden es nun wohl höchstens zwei Milliarden Euro werden, HB

- Apple kämpft bei der neuen Apple Watch mit Problemen, die zu Verzögerungen oder Lieferengpässen führen könnten, Nikkei

- In der Debatte um den Impfstatus von Beschäftigten fordert der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber eine bundeseinheitliche Regelung, Interview, HB

- NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unterstützt den Vorschlag, dass Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen dürfen, Interview, WAZ

- EU wirbt für Umsiedlungen von Afghanen nach Europa. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson fordert höhere Aufnahmekontingente der Staaten, Interview, HB

- CDU-Politiker Friedrich Merz zur Bundestagswahl: "Bin überzeugt, die Bevölkerung will keine linke Regierung", Interview, Welt

- Der Präsident des IT-Verbands Bitkom, Achim Berg, führt die Probleme beim schleppenden Breitbandausbau auf Mängel bei der staatlichen Förderung zurück und fordert ein Umdenken, Interview, HB

- In Irland sollen am 22. Oktober fast alle verbleibenden Corona-Massnahmen aufgehoben werden, falls bis dahin 90 Prozent der Erwachsenen vollständig gegen das Virus geimpft sind und die Zahl der Neuinfektionen stabil bleibt, Sender RTÉ und Zeitung Irish Times

