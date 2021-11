----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD IM BLICK - Im Dax zeichnet sich nach den 16030 Punkten im August am Donnerstag ein neuer Höchststand ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor Handelsstart 0,55 Prozent höher auf 16 048 Punkte. In der Nacht ging die Indikation sogar hoch bis auf 16 068 Punkte. Nach den letztlich beruhigenden Signalen der US-Notenbank hatten auch die wichtigsten US-Indizes auf weiteren Höchstständen geschlossen. Wie erwartet beginnt die Fed mit dem Ausstieg aus ihren zur Konjunkturbelebung aufgelegten Wertpapierkäufen - dem sogenannten Tapering. Mit Zinsanhebungen will man sich jedoch noch Zeit lassen. Der Leitzins liegt seit langer Zeit an der Nulllinie, wo ihn die US-Notenbank auch weiterhin beliess. Den Inflationsanstieg bewertet die Federal Reserve nach wie vor als übergangsweise Angelegenheit.

USA: - DOW, S&P, NASDAQ MIT REKORDEN - Die US-Börsen haben am Mittwoch positiv auf die Beschlüsse der US-Notenbank Fed reagiert. Der Dow Jones Industrial drehte ins Plus und erreichte einmal mehr Rekordniveau, nachdem die Währungshüter bekannt gegeben hatten, dass sie demnächst wie erwartet mit der Reduzierung ihrer Wertpapierkäufe beginnen. Über die Ziellinie ging das New Yorker Kursbarometer 0,29 Prozent höher bei 36 157,58 Punkten. Der S&P 500 liess auch einen weiteren Rekord folgen, er schaffte es mit 4660,57 Zählern mit 0,65 Prozent ins Plus. Der Nasdaq 100 hatte früh schon eine Bestmarke gesetzt und schaffte es dann im Verlauf erstmals über die Marke von 16 000 Punkten. Aus dem Handel ging der technologielastige Auswahlindex 1,08 Prozent im Plus mit 16 144,50 Punkten. Im wachstumsträchtigen Tech-Sektor kam es besonders gut an, dass die Fed die Erwartungen "nur" erfüllte und die Geldpolitik nicht darüber hinaus straffte.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte im Zuge der abermaligen Rekorde an der Wall Street zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte knapp ein Prozent auf 29 794 Punkte zu. In China ging es ebenfalls rund ein Prozent nach oben.

DAX 15959,98 0,03% XDAX 16030,85 0,42% EuroSTOXX 50 4309,61 0,31% Stoxx50 3735,96 0,36% DJIA 36157,58 0,29% S&P 500 4660,57 0,65% NASDAQ 100 16144,50 1,08%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 169,11 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1583 -0,25% USD/Yen 114,17 0,14% Euro/Yen 132,24 -0,1%

ROHÖL:

Brent 81,61 -0,38 USD WTI 80,25 -0,61 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.45 Uhr:

- Milliarden aus Brüssel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds wurden ausserhalb der Parlamente in Hinterzimmern vergeben, Welt

- Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Serpil Midyatli will für den Posten wieder kandidieren und spricht sich für Lars Klingbeil als Parteichef aus, Welt

- "Wir stehen viel schlechter da als vor einem Jahr", Interview mit Intensivmediziner Stefan Kluge zur Corona-Lage in den Kliniken, Welt

- Ex-Generalinspekteur Haral Kujat bemangelt fehlendes Fachwissen bei SPD und Grünen, Interview, Welt

- Auch in 13 deutschen Grossstädten schrumpft die Bevölkerung, Welt

- Kritik an klimaschädlichen Trips von EU-Kommissionspräsidentinsprecher Ursula von der Leyen mit dem Privatjet, Bild

- Google bemüht sich um umfangreichen Cloud-Computing-Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium, WSJ

- Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) kritisiert 14-tägige Bestellfrist für Corona-Impfstoff, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 22.45 Uhr:

- Die Bafin will die Klimarisiken in den Bilanzen der deutschen Versicherer stärker als bisher unter die Lupe nehmen, Gespräch mit Exekutivdirektor Frank Grund, BöZ

- Hohe Benzinpreise befeuern Debatte um höhere Pendlerpauschale, HB

- Chef des Hausärzteverbandes Ulrich Weigeldt fordert Impf-Pflicht für alle Pflegekräfte in Deutschland, Bild

bis 21.00 Uhr:

- United Internet will Cloud-Tochter Ionos mit Börsengang auch für Zukäufe stärken, Gespräch mit Ralph Dommermuth, Börse Online

- Eskalation im Tarifkonflikt bei den deutschen Privatbanken: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will die Commerzbank bestreiken, Wiwo

- Moderna arbeitet neben Corona-Vakzinen an vielen Impfstoffen, Gespräch mit Paul Burton, Chief Medical Officer, HB

- Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner hat Überlegungen, die Nettokreditaufnahme im Bundeshaushalt über die veranschlagten 100 Milliarden hinaus auszuweiten, eine Absage erteilt, Interview, FAZ

- Führenden Vertretern der Jusos, der Grünen- und der DGB-Jugend gehen die bisherigen Beschlüsse der Ampel-Parteien nicht weit genug, Zeit online

- Bundesnetzagentur geht gegen tausende Telefonnummern vor, Rheinische Post

- Hausärzte pochen auf Priorisierung Älterer bei Booster-Impfungen, Rheinische Post

- Philologenverband kritisiert Bildungspläne von Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern, Welt

- "Dann ist die nächste Finanzkrise da", Streitgespräch zwischen US-Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz und UBS-Chefökonom Paul Donovan, über ein Basel-Regime für ESG, "grünes" Wachstum und Europas Führungsrolle, HB

- Bei "nachhaltigen" Finanzprodukten sollte Aufklärung an die Stelle von Naivität treten, Gastbeitrag von Ökonom Jörg Rocholl, HB

- Die Weichen für den Klimaschutz stellen, Gastbeitrag von EZB-Präsidentin Chris­ti­ne Lagar­de, FAZ

- "Atomkraft ist nicht nachhaltig", Gespräch mit luxemburgischen Finanzminister Pierre Gramegna, FAZ

(AWP)