AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Beim Stabilisierungsversuch des Dax seit Dienstagvormittag zeichnet sich zur Wochenmitte wieder ein Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 14 075 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax nach einem anfänglichen Rutsch bis auf 13 887 Punkte schnell gefangen und war letztlich wieder über 14 100 Punkte zurückgekehrt. An der Wall Street zeigte sich ein gegensätzliches Bild: Es gab zunächst einen Erholungsversuch, der dann aber abverkauft wurde. Zwar waren die Verbraucherpreise im März in der Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet, insgesamt kletterte die Teuerung aber auf das höchste Niveau seit 40 Jahren. Steigende Ölpreise trieben die Anleger dann wieder in die Defensive. Der Markt habe eine rasche Zinswende der US-Notenbank zwar bereits eingepreist, hiess es bei der Commerzbank. Entscheidender sei aber nun für die Fed, dass die Anleger den Glauben an Preisstabilität nicht verlören. Ein harter Job im aktuellen geopolitischen Umfeld, das durch festgefahrene Verhandlungen im Ukraine-Krieg nicht gerade unkomplizierter geworden sei. JPMorgan macht heute in den USA den Auftakt der Berichtssaison der Investmentbanken.

USA: - VERLUSTE - Vor den Quartalsberichten der grossen Geldhäuser an der Wall Street haben die US-Börsen am Dienstag geschwächelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte zwar im frühen Handel um gut ein Prozent zugelegt, anschliessend bröckelten die Kurse aber wieder ab. Nicht ganz so stark wie befürchtet gestiegene Verbraucherpreise hatten nur vorübergehend für Erleichterung gesorgt. Am Ende schloss der Dow 0,26 Prozent tiefer bei 34 220,36 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte zuletzt 1,1 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,4 Prozent nach oben, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland zuletzt um 0,4 Prozent fiel.

DAX 14124,95 -0,48% XDAX 13996,67 -0,50% EuroSTOXX 50 3831,47 -0,21% Stoxx50 3755,88 -0,55% DJIA 34220,36 -0,26% S&P 500 4397,45 -0,34% NASDAQ 100 13940,24 -0,36%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 154,91 -0,19%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0833 0,03% USD/Yen 125,54 0,14% Euro/Yen 135,99 0,18%

ROHÖL:

Brent 104,64 -0,00 USD WTI 100,58 -0,02 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr

- Vodafone in Gesprächen zu Glasfaser-Joint-Venture, HB

- Ex-Wehrbeauftragter Hans-Peter Bartels (SPD): 100-Milliarden-Sondervermögen "wird für die Truppe gebraucht", Neue Osnabrücker Zeitung

- CDU-Gesundheitspolitiker Georg Kippels wirft Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor, zu viel Impfstoff gehortet zu haben, der nun zu verfallen droht, Funke

- James Bullard, Chef der Federal Reserve Bank of St. Louis, hält es für "Fantasterei", dass eine moderate Zinserhöhung der US-Notenbank die Inflation eindämmen könnte, FT

bis 23.45 Uhr:

- "Es gibt Regeln für Lufthansa", Gespräch mit Condor-Chef Ralf Teckentrup über Urlaubslust, steigende Ticketpreise, Staatshilfe und seinen Streit mit dem deutschen Marktführer, FAZ

- Aufstockung von Kühne-Beteiligung an Lufthansa nicht ausgeschlossen, Gespräch mit Kühne Holding-Chef Karl Gernandt, FAZ

- Broadridge will Erlöse im deutschen Geschäft in kommenden fünf Jahren verdoppeln, Gespräch mit Deutschland-Geschäftsführer Stephan Müller, BöZ

- Der Immobilienspezialist Real I.S. bremst allzu grosse Erwartungen an den Immobilienmarkt angesichts gestiegener Zinsen und hoher Inflation, Gespräch mit Firmenchef Jochen Schenk, BöZ

- Wirecard: Millionen-Vermögen in Indien beschlagnahmt, HB

- Widerstand in der SPD gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, Gespräch mit Bundestagsabgeordneten Joe Weingarten, Welt

- Einseitige Abhängigkeiten wie beim Export nach China müssen reduziert und Belastungen für Unternehmen sowie Privatleute in der Krise gesenkt werden/Stagflations-Gefahr nicht unterschätzen, Gastbeitrag von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), HB

- Der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus Kiew kritisiert, Gespräch, Bild

- Der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, hat schwere Vorwürfe gegen die russische Botschaft in Berlin erhoben und Konsequenzen gefordert, HB

bis 21.00 Uhr:

- Der Autobauer Opel will noch mehr sparen als bislang bekannt und sich von weiteren Mitarbeitern trennen, Wiwo

- Der frühe Bundesminister und jetzige Leiter für Internationale Strategieentwicklung und Regierungsbeziehungen beim Technologie- und Rüstungskonzern Rheinmetall, Dirk Niebel (FDP), fordert die Bundesregierung auf, zügig weitere Waffenlieferungen an die Ukraine freizugeben, Gespräch, Rheinische Post

- Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes NRW, Stephan Holthoff-Pförtner (CDU), hat sein Vorgehen verteidigt, dass er Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) nicht über seine Teilnahme an der Geburtstagsfeier auf Mallorca für den Ehemann der inzwischen zurückgetretenen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) in Kenntnis gesetzt hat, Gespräch, Rheinische Post

- Nach dem Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) sind aus Sicht der Union auch andere Regierungsmitglieder mit ihrer Aufgabe überfordert, Gespräch mit dem Parlamentsgeschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frei (CDU), Rheinische Post

- Fahrgastverband Pro Bahn warnt vor Hürden bei geplantem ?9 für 90?-Ticket, Gespräch mit Sprecher Karl-Peter Naumann, Rheinische Post

- Der Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) und die daraus entstandenen Turbulenzen bei den Grünen haben nach Ansicht der FDP keinen Einfluss auf die Arbeit der Ampel-Koalition, Gespräch mit designiertem Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, Rheinische Post

- Die FDP in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein fordert einen massiven Ausbau der Energie- und Verkehrsinfrastruktur an der deutschen Nordseeküste, Welt

- NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) plädiert weiter für Impfpflicht, Westdeutsche Zeitung

- Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, hat mit Bedauern auf eine Absage Kiews an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Ukraine-Reisepläne reagiert, Gespräch, Rheinische Post

/mis

(AWP)