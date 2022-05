----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax kann seine Erholung am Dienstag wohl nicht fortsetzen: Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn etwa ein halbes Prozent tiefer auf 14 100 Punkte. Der tags zuvor schon geknackt geglaubte Abwärtstrend seit Anfang Januar bleibt damit intakt, und auch die 50-Tage-Linie fungiert weiter als Kursbremse. Die starke Reaktion der Wall Street nach neuen Jahrestiefs hatte der Dax zu Wochenbeginn bereits vorweggenommen. Nach dem europäischen Handelsende tat sich auch in den USA nur noch wenig. In Asien dominierten am Morgen die Verkäufer.

USA: - GEWINNE - Entspannungssignale im Handelsstreit mit China und ein starker Bankensektor haben an der Wall Street zum Wochenauftakt für gute Stimmung gesorgt. Nach einer verlustreichen Woche bauten die US-Börsen ihre Gewinne im Handelsverlauf sukzessive aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 1,98 Prozent höher bei 31 880,24 Punkten aus dem Handel. In der vergangenen Woche war er noch um 2,9 Prozent gefallen. Der marktbreite S&P 500 kletterte am Montag um 1,86 Prozent auf 3973,75 Zähler nach oben. Ins Plus drehte nach anfänglichen Verlusten der technologielastige Nasdaq 100 , der um 1,68 Prozent auf 12 034,28 Punkte zulegte. "Trotz Lockdown-Angst nach Rekord-Infektionszahlen in Peking startet die Woche mit Risikofreude", schrieb die Landesbank BayernLB.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt um 1,3 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Leitindex Hang Seng um 1,5 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste 0,8 Prozent ein.

DAX 14175,40 1,38% XDAX 14177,52 0,94% EuroSTOXX 50 3708,39 1,40% Stoxx50 3612,13 1,33% DJIA 31880,24 1,98% S&P 500 3973,75 1,86% NASDAQ 100 12034,28 1,68%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 153,12 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0669 -0,20% USD/Yen 127,64 -0,20% Euro/Yen 136,18 -0,41%

ROHÖL:

Brent 112,68 -0,74 USD WTI 109,57 -0,72 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib: Personalnot trifft Wirtschaft bald härter als Materialmangel, Interview, FAZ

- US-Wertpapieraufsicht SEC bereitet Standards für ESG-konforme Fonds vor, FT

- Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hält trotz rückläufiger Neubauzahlen an ihren Zielen fest, Welt

- Militärexperte Carlo Masala: Wenn sich Russland in der Ukraine durchsetzt, kommt bald das nächste Opfer, das nicht die Sicherheitsgarantie der Nato hat, Interview, Welt

- Früherer US-Botschafter in der Ukraine Steven Pifer: "Jeden Tag, den Putin nicht verhandelt, schwächt er sich selbst", Interview, Welt

- Porsche-Einkaufschefin Barbara Frenkel: Bei Lieferketten steht für uns die Resilienz im Vordergrund, Interview, Welt

- Dänischer Impfstoffhersteller Bavarian Nordic weitet wegen Affenpocken-Ausbreitung die Fertigung von Impfstoff aus, WSJ

- Airbnb stoppt Vermittlung von chinesischen Unterkünften, FT

- FDP-Fraktionschef Christian Dürr: "Wir werden nicht tricksen, um die Milliardenhilfen für die Bundeswehr zu finanzieren", Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Deutscher Lehrerverband fordert mit Blick auf die Corona-Pandemie Vorbereitungen für den Unterricht im Herbst, Interview mit Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 23.45 Uhr:

- Broadcom diskutiert Angebotspreis von etwa 140 US-Dollar je VMware-Aktie, WSJ

- "Weit von der Normalität entfernt", EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni begründet die weitere Aussetzung der EU-Schuldenregeln und verspricht Reformen, Interview, HB

- Studie: 2022 dürfte für Aktionäre ein ordentliches Dividendenjahr werden, HB

- Damit alle deutschen Immobilien bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden, ist eine neue, standardisierte Sanierungsindustrie nötig, argumentieren Klaus Freiberg und Emanuel Heisenberg, Gastbeitrag, HB

- "Mit einer gut funktionierenden Datenbank könnten wir Korruptionsprobleme europaweit einheitlich angehen", sagt Helga Berger, Mitglied des Europäischen Rechnungshofs, HB

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht ein Öl-Embargo gegen Russland nach eigenen Worten "in greifbarer Nähe", Gespräch, ZDF

- Campari-Chef Bob Kunze-Concewitz will Biertrinkern Appetit auf Aperol Spritz machen, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat von Gesundheitsminister Lauterbach eine bessere Affenpocken-Aufklärung gefordert, Gespräch, Welt Fernsehen

- Der Fahrgastverband Pro Bahn hat die Bundesregierung aufgefordert, mit höheren Investitionen in die Schiene auf den absehbaren Erfolg des 9-Euro-Tickets zu reagieren, Gespräch mit dem Ehrenvorsitzenden Karl-Peter Naumann, Rheinische Post

- EVP-Fraktionschef Manfred Weber hat die Staats- und Regierungschefs zu mutigen Reformen aufgerufen, Gespräch, Rheinische Post

- Umfrage: Mehrheit für Schwarz-Grün im Bund, Bild

- Umfrage: Wüst bundesweit beliebtester CDU-Politiker, Bild

- Ärztepräsident hält Lauterbachs Impfstoffkauf für voreilig, Gespräch mit Klaus Reinhardt, FAZ

- Wegen Inflation: Mehrheit der Deutschen schränkt sich bei Urlaub ein, Bild

/mis

(AWP)