AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Dienstag zunächst einen Stabilisierungsversuch wagen. Die mit anhaltend hohen Inflationsraten verbundenen Zins- und Konjunktursorgen hatten den Leitindex binnen einer Woche fast 1300 Punkte gekostet, nun scheint die Zeit für eine erste Erholung gekommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,85 Prozent höher auf 13 542 Punkte. Zeitgleich signalisieren auch die US-Futures eine Erholung. Das Wohl und Wehe der Aktienmärkte hängt derzeit an den Notenbanken und der kniffligen Aufgabe, die hohe Inflation zu bekämpfen, ohne der Wirtschaft zu schaden. Am Mittwoch steht in den USA der Zinsentscheid auf der Agenda: Ein Expertenteam der Investmentbank Goldman Sachs erwartet mittlerweile einen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte und sogar eine Wiederholung dessen im Juli. Für Mittwoch dürften auch die Markterwartungen mittlerweile in dieser Dimension liegen.

USA: - TALFAHRT GEHT WEITER - Die US-Börsen sind am Montag angesichts zunehmender Zins- und Rezessionssorgen weiter abgesackt. Marktteilnehmer fürchteten zwei Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, dass die unerwartet hohe Inflation die Währungshüter zu noch deutlicheren Zinsanhebungen bewegen könnte. Unter Druck standen einmal mehr vor allem die Aktien von Technologieunternehmen: Deren Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte den tiefsten Stand seit November 2020 und büsste zum Schluss 4,60 Prozent auf 11 288,32 Punkte ein.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag die Kursverluste vom Wochenstart ausgeweitet. Die Sorge vor kräftigen Zinserhöhungen angesichts der hohen Inflation dämpft die Kauflaune weiterhin stark. Auch in den USA waren die Märkte weiter abgerutscht. In Tokio büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 1,7 Prozent ein. Auch in Hongkong gab es erneut Verluste. Der Hang-Seng-Index sank um 0,9 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab um 1,9 Prozent nach.

DAX 13427,03 -2,43 XDAX 13449,95 -2,48 EuroSTOXX 50 3502,50 -2,69 Stoxx50 3442,31 -1,95 DJIA 30516,74 -2,79 S&P 500 3749,63 -3,88 NASDAQ 100 11288,32 -4,60

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 144,79 0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0426 0,16 USD/Yen 134,6475 0,16 Euro/Yen 140,3820 0,33

ROHÖL:

Brent 122,12 -0,15 USD WTI 120,77 -0,16 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Der Vorsitzende der Monopolkommission hält ein schärferes Wettbewerbsrecht für richtig, die zurzeit sehr hohen Spritpreise könnten damit aber nicht verringert werden, Interview mit Jürgen Kühling, Stuttgarter Zeitung

- Der Handelsverband Deutschland kritisiert die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für ein schärferes Kartellrecht, Interview mit Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die Linken sehen Millionen von Bürgern angesichts der hohen Inflation von zuletzt gut acht Prozent "in einem finanziellen Überlebenskampf", Interview mit Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch, Neue Osnabrücker Zeitung

- Angesichts der steigenden Zahl von Coronainfektionen fordern die deutschen Hausärztinnen und Hausärzte eine bessere Vorbereitung auf mögliche neue Wellen, Interview mit Ulrich Weigeldt, Chef des Deutschen Hausärzteverbands, WiWo

- Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer fordern von der Bundesregierung umfassende Hilfszusagen, um die Härten für Bürger und Unternehmen durch steigende Preise, speziell bei Energie, auszugleichen, Welt

- Bill Gates rechnet mit einer neuen Pandemie in den nächsten 20 Jahren, Interview, Le Figaro und Welt

- Die Bundesregierung bereitet einen Milliardenkredit vor, um die ehemalige deutsche Tochter des staatlichen russischen Gaskonzerns Gasprom zu retten, Welt

- Die Starling Bank kauft Hypothekenbuch im Wert von 500 Millionen Pfund von Masthaven, FT

- Brexit verlangsamt den Plan für superschnelles Breitband, Interview mit Clive Selley, Geschäftsführer von BTs Openreach, FT

- Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) will die Bürgerinnen und Bürger besser vor dubiosen Online-Anbietern von Behördendokumenten schützen, HB

- Der frühere US-General Ben Hodges glaubt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird und zwar noch im Lauf dieses Jahres, Interview, Stern

- Der Militärexperte Carlo Masala warnt davor, dass nach der Ukraine weitere Länder vom Machthunger Russlands verschlungen werden, Interview mit dem Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- "Den ersten Hochofen schalten wir bis 2030 ab", Gespräch mit Saar-Chef Karl-Ulrich Köhler, HB

- Die Verhandlungen zum Haushalt 2023 gestalten sich wegen hoher Zusatzwünsche der Ressorts schwierig, HB

- Ohne energieeffiziente Immobilien geht es nicht, Gastbeitrag von Vonovia-Vorstandsmitglied Helene von Roeder, HB

- Kurz vor der entscheidenden Sitzung der Euro-Finanzminister am Donnerstag in Luxemburg hat Eurogruppen-Präsident Paschal Donohoe seine Pläne für einen mehrjährigen Arbeitsplan zur Vollendung der Bankenunion noch einmal nachgebessert, BöZ

- KI kann CO2-Emissionen bis zu 30 Prozent senken, Gastbeitrag von Michael Strauss, Managing Director & Senior Partner bei Boston Consulting Group, BöZ

- "Es wird ein böses Erwachen geben", Gespräch mit IBB Ventures-Geschäftsführer Roger Bendisch über Finanzierungsengpässe und Exit-Krisen, BöZ

- Unternehmensstrategien sind kein Ersatz für eine mutige Aussenwirtschaftspolitik, Gastbeitrag von IW-Direktor Michael Hüther, FAZ

- In der Ampelkoalition ist eine Debatte darüber entbrannt, mit welchen Massnahmen auf die steigenden Energiepreise reagiert werden soll, HB

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet, dass die Europäische Union seinem Land noch in diesem Juni den Status eines Beitrittskandidaten zuerkennt, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr:

- Daten-Maut könnte schon 2023 kommen, HB

- In der Debatte um den umstrittenen Tankrabatt und die geplante Kartellrechts-Nachschärfung sieht der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber, andere EU-Länder weiter als Deutschland, Gespräch, Rheinische Post

- Die Jugendorganisationen der demokratischen Parteien stellen sich gegen den Vorschlag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, einen Pflichtdienst für junge Menschen einzuführen, Watson

- Vor der Auftaktsitzung der sogenannten Allianz für Transformation mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Dienstag haben Vertreter aus Wirtschaft und Gewerkschaften aufs Tempo bei der Energiewende gedrückt und Verbindlichkeit eingefordert, Rheinische Post

- Wettbewerbsökonom Justus Haucap unterstützt Verschärfung des Kartellrechts, Gespräch, FAZ

- Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Güterverkehr und Logistik (BGL), Dirk Engelhardt, beklagt immer grössere Einschränkungen für Auto- und Lkw-Fahrer in Deutschland, Gespräch, Bild

- Wegen der explodierenden Lebenshaltungskosten warnen Politiker Bund, Länder und Kommunen davor, weiter an der Gebühren- und Abgabenschraube zu drehen, Bild

- Institut für Gesundheitsökonomik schätzt GKV-Finanzlücke auf 25 Milliarden Euro, Bild

- Union baut Vorsprung weiter aus / Grüne weiter vor SPD, Bild

- Unmittelbar vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von der deutschen Regierung mehr Eindeutigkeit in der Unterstützung seines Landes gefordert, Gespräch, ZDF

- Renommierte Ökonomen begrüssen Habecks Entflechtungspläne, Rheinische Post

