AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Die Stimmung unter Anlegern dürfte sich am Dienstag nicht bessern. Angesichts wieder in den Vordergrund gerückter Konjunktursorgen dürfte der Dax an seine Vortagsverluste anknüpfen: Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,69 Prozent tiefer auf 12 744 Punkte. Gas-Krise in Europa, die Gefahr erneuter China-Lockdowns, Lieferkettenprobleme - die negativen Einflussfaktoren bleiben vielseitig. Die Experten der Credit Suisse bleiben zwar moderat übergewichtet für Aktien, vor allem aber für solche aus den USA und China. In Europa sind ihre Bedenken grösser: In der Eurozone rechnen sie 2022 und 2023 mit einer enttäuschenden konjunkturellen Entwicklung und raten daher dazu, diese Region weniger stark zu gewichten.

USA: - TECH-WERTE SCHWACH - Neu aufgeflammte Konjunktursorgen haben am Montag die jüngste Erholung am US-Aktienmarkt wieder zum Erliegen gebracht. Marktteilnehmer verwiesen einmal mehr auf die inzwischen zum Börsenalltag gehörenden Zins-, Inflations- und Rezessionsängste, unter denen die stark wachstumsorientierten Technologie-Aktien besonders litten. Vor der Bekanntgabe wichtiger Inflationsdaten in dieser Woche und der beginnenden US-Bilanzsaison der Unternehmen haben diese Sorgen die Anleger wieder verstärkt im Griff. In New York ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 2,19 Prozent auf 11 860,28 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone 0,52 Prozent auf 31 173,84 Punkte ein.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag schwächer tendiert. In Japan sank der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,9 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büsste 1,3 Prozent ein und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,2 Prozent nach. Die schwache Verfassung der Technologiewerte in den USA belastete auch in Asien die Stimmung.

DAX 12832,44 -1,40 XDAX 12832,58 -1,14 EuroSTOXX 50 3471,69 -0,99 Stoxx50 3499,38 -0,16 DJIA 31173,84 -0,52 S&P 500 3854,43 -1,15 NASDAQ 100 11860,28 -2,19

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 151,44 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0015 -0,27 USD/Yen 137,2885 -0,10 Euro/Yen 137,4880 -0,33

ROHÖL:

Brent 105,49 -1,61 USD WTI 102,35 -1,74 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, fordert im Fall einer dauerhaften Schliessung von Nord Stream 1 eine rasche Ausdehnung der Notfallzahlungen für Unternehmen mit extrem hohen Energiepreisen und ein Konzept für Überbrückungshilfen im Falle von Betriebsschliessungen, Welt

- "Russlands und Chinas Ministerpräsidenten wollen internationale Ordnung des Multilateralismus und Herrschaft des internationalen Rechts durch gemeinsames Hegemonialprojekt autoritärer Mächte ablösen", Interview mit EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer (Grüne), Welt

- Nach massiven Problemen mit der Steuer-Portal Elster: Präsident der Bundessteuerberaterkammer Hartmut Schwab fordert Verlängerung der Abgabefrist für die neue Grundsteuer, Welt

- Netflix sucht Leiter für Aufbau eines neuen werbefinanzierten Angebots, WSJ

- Bewertung des deutschen Digital-Versicherers Wefox steigt nach neuer Finanzierungsrunde um eineinhalb auf viereinhalb Milliarden Dollar. Das Geld soll in eine aggressivere Expansion des Startups gesteckt werden, FT

- Angesichts zunehmender Nahrungsknappheit in einigen Regionen der Welt fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) ein Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln, Gespräch mit BUND-Chef Olaf Bandt, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, und Ursula Engelen-Kefer, Vizepräsidentin des Sozialverbands Deutschland (SoVD), fordern besseren Schutz von Mietern, Neue Osnabrücker Zeitung

- Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, fordert wegen der Preissprünge beim Gas einen Schutzschirm für Stadtwerke, Rhein-Neckar-Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- BNP-Deutschland-Chef: Wer es mit grünen Anlagen nicht genau genug nimmt, riskiert einen Reputationsschaden, Gespräch mit Lutz Diederichs, BöZ

- Umfrage: Deutschlands Dax-Unternehmen klagen über das Verkehrschaos an Flughäfen und die eingeschränkte Verfügbarkeit von Mietwagen, HB

- In Deutschland werden immer weniger Windräder neu aufgestellt, HB

- "Wir sind die einzige Bank, die Frauen gehört", Gespräch mit Edmond de Rothschild-Präsidentin Ariane de Rothschild, HB

- Makropolitik braucht eine Zeitenwende, Gastbeitrag von IW-Direktor Michael Hüther und Ökonom Bert Rürup, HB

- EZB befragt Banken zu Folgen von Gas-Lieferstopp, BöZ

- Blackrock sieht neue Ära an den Märkten, Gespräch mit Martin Lück, Chief Investment Strategist für Deutschland, Schweiz, Österreich und Osteuropa, BöZ

- S&P erwartet mehr Kreditausfälle, Gespräch mit Deutschlandchef Tobias Mock, BöZ

- Studie: Tiefgrüne Fonds sind konventionell, BöZ

- "Das Problem nun ist die hohe Divergenz in der Einschätzung der weiteren Entwicklung durch die Marktteilnehmer", Gespräch mit Deutsche-Bank-Manager Ersen Ustaoglu, FAZ

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hofft auf weitere Gaslieferungen aus Russland nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nordstream 1, Gespräch, ARD

bis 21.00 Uhr:

- Die Grünen im Europäischen Parlament fordern von der Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, dass der in Schwierigkeiten geratene Energiekonzern Uniper eine Milliarden-Klage gegen niederländische Klimaschutzmassnahmen fallen lässt, Gespräch mit Anna Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im Europäischen Parlament, Welt

- Nach dem Ausfall des Steuerportals Elster in der vergangenen Woche erwartet die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, dass Hauseigentümer zeitnah ihre Grundsteuererklärung abgeben können, Gespräch mit dem Bundesvorsitzenden Florian Köbler, T-Online

- Deutsche Konzerne steigern Umsätze nach der Pandemie um 451 Milliarden Euro, FAZ

- Der frühere Vorsitzende der Monopolkommission, Justus Haucap, hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe im Auftrag des globalen Taxidienstleisters Uber Zeitungsartikel platziert und dafür Geld kassiert, Gespräch, Rheinische Post

- US-Justizministerium untersucht mögliche Kartellverstösse der US-Profigolftour PGA Tour im Kampf gegen die aus Saudi-Arabien gestützte Konkurrenzveranstaltung LIV Golf League, WSJ

- Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hält angesichts hoher Long-Covid-Fallzahlen Probleme bei der Versorgung ihrer Versicherten für möglich, Welt

- Der Paritätische Gesamtverband hält den Vorschlag, angesichts einer drohenden Gas-Unterversorgung Wärmeräume einzurichten, für unzureichend, Gespräch mit Geschäftsführer Werner Hesse, Rheinische Post

- Umfrage: Union und FDP verlieren in Wählergunst, Bild

- Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz appelliert an die Grünen, ihre Blockadehaltung beim Weiterbetrieb der Kernkraftwerke aufzugeben, Gastbeitrag, Bild

- Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert die Bundesregierung auf, Energiesparpläne für alle öffentlichen Gebäude aufzustellen, Gastbeitrag, Bild

