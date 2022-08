----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSVERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn am Dienstag die Verluste noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,15 Prozent tiefer auf 13 210 Punkte. Die internationalen Börsen präsentierten sich schwach. Laut den Experten der Credit Suisse wegen der Befürchtung, dass die US-Notenbank Fed beim Symposium in Jackson Hole in der laufenden Woche angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere Zinserhöhungen betrifft.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Inflations- und Wachstumssorgen haben die US-Aktienmärkte am Montag belastet. Vor dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming ging es für die Kurse erneut bergab. Am Markt wird darauf spekuliert, dass die US-Notenbank Fed weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen dürfte, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete nach einem schwachen Auftakt sein Minus aus und verlor am Ende 1,91 Prozent auf 33 063,61 Punkte.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag schwächer tendiert. Die Schwäche der US-Märkte dämpfte auch in Asien die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste kurz vor dem Handelsende 1,2 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,5 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab um 0,15 Prozent nach.

DAX 13230,57 -2,32 XDAX 13200,86 -2,40 EuroSTOXX 50 3658,22 -1,93 Stoxx50 3655,49 -0,45 DJIA 33063,61 -1,91 S&P 500 4137,99 -2,14 NASDAQ 100 12890,54 -2,66

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 151,39 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9933 -0,11 USD/Yen 137,3225 -0,12 Euro/Yen 136,4045 -0,24

ROHÖL:

Brent 97,17 +0,69 USD WTI 91,11 +0,75 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Lufthansa streicht Flüge aus dem Winterflugplan wegen Überlastung der Systeme, Welt

- Sender RBB entlohnte seit vielen Jahren Kameraleute per "Ausgleichszahlung" für nicht geleistete Arbeitstage. Hintergrund ist eine Betriebsvereinbarung mit sogenannten "bestandsgeschützten" freien Mitarbeitern, Welt

- Umfrage unter Wirtschaftsnobelpreisträgern: Düstere Prognosen für Europa, Welt

- FDP-Verteigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann appelliert an die Deutschen, in der Auseinandersetzung mit Russland zu Opfern bereit zu sein, Funke-Mediengruppe

- Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags, warnt wegen steigender Energiepreise vor Einschnitten in den Kommunen bei Angeboten für Bürger und weniger Investitionen. Auch Vertreter kommunaler Kliniken sehen zunehmende Schieflage, Welt

- Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands HDE, Stefan Genth, erwartet wegen der Lieferschwierigkeiten Engpässe an Weihnachten. "Manche Produkte wie elektronische Geräte, Spielwaren und Textilien aus Asien dürften an Weihnachten knapper sein", Funke-Mediengruppe

- Der vor dem Börsengang stehende US-Lebensmittelhändler Instacart macht gute Geschäfte trotz steigender Preise, WSJ

- CDU-Chef Friedrich Merz und Mittelstandsunion fordern umfassende Reform des Rentensystems - Parteiinterne Kritik kommt vom CDA, HB

- Manufacturing-X: Konsortium rund um SAP entwickelt Cloud-Plattform für Maschinenbau, HB

- Jay Horgen, Chef der Affiliated Managers Group ist der Meinung, dass die Konsolidierung in der Vermögensverwaltungsbranche den Anlegern nicht zugute kommt, Interview, FT

- Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge: Dienstwagenprivileg an CO2-Ausstoss koppeln, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- Lufthansa-Grossaktionär Klaus-Michael Kühne will Anteil nicht weiter aufstocken, Gespräch, FAZ

- "Weniger Wohlstand für alle", Gespräch mit DWS-Fondsmanager Klaus Kaldemorgen, HB

- "Kaum ein Land steht uns näher als Kanada", Gespräch mit Völkerrechtler Matthias Herdegen, HB

- Den Leitzins auf vier Prozent anheben, Gastbeitrag von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer, HB

- Umfrage: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schwach/Alle Ampel-Parteien schwächer, Bild

- Die FDP warnt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) davor, das Ergebnis des Stresstests zu längeren AKW-Laufzeiten politisch zu beeinflussen, Gespräch mit Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, Bild

- Die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer auf den Gaspreis kann die Belastung durch die Gasumlage nicht vollständig wettmachen, Bild

- Die Entscheidung des Verlags Ravensburger, seine Buchtitel der "Winnetou"-Reihe dauerhaft aus dem Verkaufssortiment zu nehmen, hat Kritik und Unverständnis ausgelöst, Bild

- Der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Startups, Christian Miele, hat vor einem Bedeutungsverlust für den deutschen Wirtschaftsstandort gewarnt, Gespräch, Bild

- Der Wirtschaftswissenschaftler Volker Wieland hat angesichts steigender Energiekosten vor einer Arbeitsplatz-Verlagerung in das Ausland gewarnt, Bild

- Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) kritisiert Kanada-Reise des Bundeskanzlers und fordert finanzielle Anreize zum Energiesparen, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr:

- Der Chef des Konzernbetriebsrats von Uniper, Harald Seegatz, fordert Klarheit vom finnischen Grossaktionär, Gespräch, Rheinische Post

- "Wir werden nicht alle Speicher zu 95 Prozent füllen können": THE-Chef Torsten Frank rechnet mit Änderung der Gasumlage noch in diesem Winter, Rheinische Post

- Infolge der Gaskrise warnt der Landkreistag vor "Angebotseinschränkungen" bei Dienstleistungen in Kommunen, Welt

- Deutschlands öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat allein ungefähr so viel Geld zur Verfügung wie alle übrigen grossen überregionalen Medien zusammengenommen, Welt

- Der medienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Helge Lindh, fordert einen grundlegenden Umbau der Geschäftsleitung des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Gespräch, T-Online

- Mehrwertsteuer-Senkung beim Gas: Länder pochen auf Abstimmung mit Bund, Rheinische Post

- Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die Bundesregierung aufgerufen, das geplante Infektionsschutzgesetz abzuändern, Gespräch, Rheinische Post

- Die ukrainische Regierung hat die Anschuldigungen Russlands, dass eine ukrainische Agentin Darja Dugina umgebracht haben soll, scharf zurückgewiesen, Gespräch mit Präsidentenberater Mykhailo Podolyak, Bild

- IW-Chef Michael Hüther: "Die Sanktionen wirken", Gespräch, Rheinische Post

