Nestle und Pharmawerte bremsen Schweizer Börse

Der Leitindex SMI notierte mit 8674 Punkten 0,1 Prozent über dem Niveau vom Vortag, nachdem er zuvor bis auf 8724 Zähler - den höchsten Stand seit rund fünf Wochen - gestiegen war. Das nur verhaltene Kursplus der Wall Street nach dem US-Unabhängigkeitsfeiertag dämpfte die gute Stimmung, die die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit der USA mit Europa geweckt hatte.

Die Angst vor einer Verschärfung des Handelskonflikts der USA mit China mache die Anleger weiterhin nervös, sagte ein Händler. Am Freitag sollen die US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft treten. China droht damit, am selben Tag ebenfalls höhere Zölle auf amerikanische Güter zu erheben. Dagegen könnten die europäischen Autobauer um höhere US-Zölle herumkommen. Die Regierung in Washington kann sich einen Abbau aller Zollschranken im transatlantischen Autohandel vorstellen.

Auch die am Freitag auf dem Programm stehende und an den Finanzmärkten vielbeachtete amtlich US-Arbeitsmarktstatistik bremste die Kaufbereitschaft. Laut der monatlichen Umfrage des Personaldienstleister ADP schufen die US-Firmen im Juni etwas weniger Stellen als erwartet.

Die als eher defensive Anlage geltenden Indexschwergewichte, die den SMI am Vortag unterstützt hatten, rutschten ab und bremsten den Markt damit merklich. Die Anteile des Lebensmittelkonzerns Nestle schlossen unverändert und die des Pharmakonzerns Roche gaben 0,2 Prozent nach, die Novartis-Aktien sanken ebenfalls um 0,2 Prozent.

An die Spitze der Gewinner setzten sich Finanzwerte: Die Grossbanken Credit Suisse und UBS gewannen 1 beziehungsweise 0,8 Prozent an Wert. Auch Versicherungswerte zogen an.

Uneinheitlich entwickelten sich konjunkturzyklische Werte. Die Titel der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch ermässigten sich um 0,6 und 1,1 Prozent. Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB waren stabil. Die Anteile des Personalvermittlers Adecco, des Zementproduzenten LafargeHolcim und der Inspektionsfirma SGS zogen an.

Am breiten Markt stiegen die Tornos-Anteile dem um 3,2 Prozent. Der Drehautomaten-Hersteller war am Mittwoch unter die Räder gekommen.

Die Titel von Santhera zogen 7,4 Prozent an. Die Pharmafirma kündigte neue Daten an, die die klinischen Relevanz der maximalen exspiratorischen Atemflussrate als Indikator für den Krankheitsverlauf von Duchenne-Muskeldystrophie untermauern.

Die Aktien von Comet setzten die Talfahrt fort und büssten 1,8 Prozent ein. Die Technologiefirma hatte am Mittwoch nach einer Gewinnwarnung ein Fünftel an Wert verloren.

Höhere Kurse verbuchten auch Autozulieferer. Die Aktien von Oerlikon, Autoneum, Fischer und Feintool rückten im Sog deutscher Automobilwerte vor.

(Reuters)