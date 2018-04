Schweizer Anleger nehmen Fuss vom Gas

Der Schweizer Leitindex SMI lag mit 8832 Punkten 0,1 Prozent im Plus.

Händler beschrieben die Stimmung wegen der Hoffnung auf eine wachsende Weltwirtschaft, gute Firmenergebnisse und eine geopolitische Entspannung als grundsätzlich gut. Vor dem "Beige Book" der Fed, das nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht wird, schalteten die Anleger aber einen Gang herunter. Von dem Konjunkturbericht erhofften sie sich Aufschluss auf Zeitpunkt und Tempo der Zinserhöhungen. Die Zahlen der Grossbank Morgan Stanley und der Kreditkartenfirma American Express fielen gut aus und wurden mit steigenden Kursen quittiert.

Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB legten am Tag vor der Quartalsbilanz 0,4 Prozent zu. Die Nestle-Anteile rutschten 0,1 Prozent ins Minus. Die Novartis-Titel verloren trotz eines anhaltend guten Nachrichtenflusses über die Produktpipeline 0,3 Prozent. Auch der Lebensmittelkonzern und der Arzneimittelhersteller wollen am Donnerstag über den Geschäftsgang informieren.

Beim Maschinenbauer Sulzer dürfte n sich die Anleger am Donnerstag weniger für die Auftragszahlen interessieren als für die Auswirkungen der inzwischen wieder aufgehoben US-Sanktionen auf das Geschäft. Die Sulzer-Aktien zogen 1,3 Prozent an.

Bankaktien traten ungeachtet der guten Morgan-Stanley-Zahlen an Ort.

Die Aktien von Sika führten die SMI-Gewinnerliste mit einem Plus von 2,1 Prozent an. Die Bauchemiefirma erteilte einer Übernahme durch den französischen Rivalen Saint-Gobain am Dienstag auf der Generalversammlung erneut eine klare Absage.

Ein sattes Gewinnplus und die Aussicht auf eine Dividende trieb die Aktien von Edisun Power neun Prozent hoch. Der Solarstromerzeuger steigerte 2017 den Gewinn um 62 Prozent auf 1,6 Millionen Franken und will erstmals 0,60 Franken je Aktie an seine Aktionäre ausschütten.

Auch zu Gurit und Zur Rose griffen die Anleger nach guten Zahlen. Der Kunststoffhersteller steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 5,4 Prozent auf 92,1 Millionen Franken und die Versandapotheke wuchs in den ersten drei Monaten um 30 Prozent.

(Reuters)