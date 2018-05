Schweizer Anleger vor US-Zinsentscheid vorsichtig

Zwar einigte sich der Lebensmittelkonzern nach monatelangem Ringen im Streit um künftige Einkaufspreise mit sechs europäischen Einzelhändlern. Anleger befürchten allerdings, dass dem Weltmarktführer nun Umsatzeinbussen drohen. Die Aktien des Telekomkonzerns Swisscom stürzten nach einer Warnung vor einem anhaltend widrigen Geschäftsumfeld ab. Der Leitindex SMI schloss 0,1 Prozent fester bei 8896 Punkten.

Für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgte auch die bevorstehende US-Zinsentscheidung. Die Fed wollte am Abend nach Börsenschluss in Europa die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen bekanntgeben. Eine sofortige Anhebung des Schlüsselsatzes gilt an der Börse als ausgeschlossen. Die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP fielen etwas besser aus als erwartet. Zwar heuerten die Firmen im April mit 204.000 Mitarbeitern so wenig Personal an wie seit November nicht mehr. Experte hatten jedoch mit noch weniger gerechnet. Von den Daten erhoffen sich Börsianer Rückschlüsse auf die offiziellen Arbeitsmarktzahlen am Freitag sowie auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Die Analysten der Zürcher Kantonalbank gehen in den nächsten Tagen von Kursanstiegen aus. Der kurzfristige Trend sei positiv, hiess es im täglichen Marktkommentar der Bank. Auf Widerstand stossen dürfte der SMI bei 8900 und 9000 Punkten, Unterstützung orten die Experten bei 8630 und 8520 Zählern.

Die Schweizer Standardwerte zogen mehrheitlich an. Auf der Verliererseite stach Swisscom mit einem Kursrückgang von 3,5 Prozent heraus. Zwar schnitt der Telekomkonzern im ersten Quartal in etwa wie erwartet ab und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Allerdings warnte Swisscom-Chef Urs Schaeppi vor sinkenden Preise und gleichzeitig hohem Investitionsbedarf.

Die Nestle-Anteile sanken um 0,8 Prozent. Nach der Einigung im Streit um künftige Einkaufspreise mit sechs europäischen Einzelhändlern um Edeka und Coop sind die Produkte des Lebensmittelherstellers künftig wieder in den Regalen der Händlerallianz vorhanden. Nestle sprach von einer "ausgewogenen Einigung" - ohne Details zu nennen. Der Schweizer Einzelhändler Coop stellte Rabatt-Aktionen auf Nestle-Produkte in Aussicht. Der Preiskampf schwelte seit September.

Die Grossbanken UBS und Credit Suisse gaben 0,9 und 0,3 Prozent nach. Gefragt waren hingegen die Anteile von Geberit mit einem Plus von 1,5 Prozent. Der Sanitärtechnikkonzern veröffentlicht am Donnerstag seine Quartalsbilanz. Analysten erwarten mehr Umsatz und Gewinn. Zu den weiteren Gewinnern zählte das Pharma-Schwergewicht Roche mit 1,3 Prozent Kursplus - ebenso wie der Elektronikkonzern ABB und der Luxusgüterhersteller Richemont. Die Titel von Novartis gaben hingegen 0,4 Prozent nach.

Am breiten Markt stiegen die Oerlikon-Aktien um 1,8am Prozent. Der Anlagenbauer setzt seinen Wachstumskurs fort und bestätigt den Ausblick für das laufende Jahr. Von den US-Sanktionen gegen Grossaktionär Viktor Vekselberg ist Oerlikon nach den Worten von Firmenchef Roland Fischer nicht betroffen und spüre deshalb operativ keine Auswirkungen.

Die volatilen Aktien des Chip- und Sensorhersteller AMS schnellten gut sieben Prozent hoch. Schub verlieh das starke Ergebnis des US-Technologiekonzerns Apple, zu dessen Lieferanten das österreichische Unternehmen gehört.

Die Meyer-Burger-Titel büssten 2,7 Prozent ein. Die Aktionäre des Solarausrüsters hatten sich auf der Generalversammlung knapp gegen den Ver­gü­tungs­be­richt 2017 ausgesprochen.

(Reuters)