Schweizer Börse bleibt am Verfalltag unter 8900 Punkte

Dagegen dämpften die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China sowie ein Medienbericht über Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump in der Russland-Affäre den Risikoappetit der Anleger.

Der SMI schloss praktisch unverändert bei 8883 Punkten. Damit steuert der Leitindex auf einen leichten Wochenverlust zu.

Nur geringen Einfluss übte laut Händlern der Quartalsverfall an der Eurex aus. Am dreifachen Verfall, dem Hexensabbat, laufen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes aus. Der Start des Handels an der Terminbörse hatte sich aus technischen Gründen verzögert, was die Aktivitäten gedämpft habe, hiess es am Markt.

Gute US-Daten

Die US-Wirtschaft läuft weiterhin wie geschmiert. Die Industrieproduktion legte im Februar stärker als erwartet zu und das Verbrauchervertrauen erreichte im März unerwartet einen neuen Höchststand. Einzig der Wohnbau schwächelte im Februar.

Damit stehe einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed nichts im Weg, sagten Händler. Kommende Woche dürfte die Fed laut den meisten Ökonomen die Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt erhöhen.

Von den 20 Standardwerten notierten 14 höher und sechs schwächten sich ab. Dabei waren die Kursausschläge meist geringer als ein Prozent. Den stärksten Kursrückgang verbuchten die Aktien von Geberit mit minus 2 Prozent. Auf der anderen Seite setzten sich die Aktien von Lonza mit plus 1,3 Prozent an die Spitze. Der Pharmazulieferer zählt mit einem Minus von gut zehn Prozent zu den Standardwerten, die 2018 am schlechtesten gelaufen sind.

Gefragt waren laut Händlern Finanzwerte: Die Grossbanken Credit Suisse und UBS gewannen 0,9 und 0,7 Prozent. Bei den Versicherungen waren Zurich etwas fester, Swiss Re, Swiss Life, Baloise und Helvetia büssten leicht Terrain ein.

Die schwergewichtigen Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestle stiegen um 0,1 Prozent. Dabei könnte der Verfall die Anteile gestützt haben, sagte ein Händler. Bei den Pharmariesen waren die Genussscheine von Roche um 0,3 Prozent schwächer, während die Titel von Novartis unverändert waren.

Uneinheitlich waren die Aktien zyklischer Firmen. Der Elektrotechnikkonzern ABB, der Zementproduzent LafargeHolcim und Richemont legten zu. Der Genfer Luxusgüterhersteller hat mit drei Anleihen 3,75 Milliarden Euro am Markt aufgenommen. Jean-Claude Biver, Chef des Uhrenbereichs beim französischen LVMH-Konzern, sagte in einem Interview mit dem deutschen "Handelsblatt", er erwarte 2018 ein Wachstum der Uhrenindustrie von fünf bis sieben Prozent. "Der Aufschwung hat erst angefangen." Die Aktien von Weltmarktführer Swatch waren etwas tiefer.

Am breiten Markt verloren die Titel von Bachem 0,3 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Peptide-Hersteller die Erwartungen der Analysten verfehlt habe. Der Pharmazulieferer hat den Gewinn im vergangenen Jahr um gut ein Prozent auf 41,8 Millionen Franken gesteigert, während der Umsatz in Lokalwährungen um gut ein Zehntel auf 261,6 Millionen Franken zulegte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 46 Millionen Franken gerechnet.

Gewinnmitnahmen drückten auch die Aktien von U-blox um 6,3 Prozent. Der Titel hatte am Donnerstag nach der Bilanzvorlage kräftig zugelegt. Ausserdem bestätigte UBS nach der Ergebnisbekanntgabe die Verkaufsempfehlung.

Einbussen verzeichneten auch andere Industriewerte wie VAT, Oerlikon, Rieter, Georg Fischer, Bobst oder Bossard. "Da könnte ein Nebenwertefonds dahinterstecken, der nach dem Superjahr 2017 Gewinne einstreicht", sagte ein Händler.

(Reuters)