Schweizer Börse gibt nach - Risikoappetit der Anleger gedämpft

Der SMI ermässigte sich um 0,8 Prozent auf 8809 Punkte.

Die meisten Ökonomen rechnen damit, dass Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt anhebt. Doch manche Anleger befürchten, dass Powell dabei drei weitere Zinserhöhungen - eine mehr als bisher am Markt erwartet wird - signalisieren könnte. In der Euro-Zone wird ein erster Zinsschritt im zweiten Quartal 2019 erwartet. "Die Zeit der Geldflut neigt sich dem Ende zu", sagte ein Händler.

Wichtig für die weitere Kursentwicklung erachten die Analysten der Zürcher Kantonalbank (ZKB) die US-Handelspolitik. "Sollten sich in absehbarer Zeit keine Deeskalationsschritte abzeichnen - und die sucht man zurzeit vergebens - sind nachhaltig höhere Aktienpreise ausser Reichweite", erklärten sie. Auch Thomas Stucki, Anlagestratege der St. Galler Kantonalbank, erwartet, dass Tage mit Kursverlusten und -gewinnen von mehr als einem Prozent häufiger werden, bis sich die Diskussion um die Strafzölle wieder gelegt hat.

Die Standardwerte gaben überwiegend nach. Gegen den Trend legten die Aktien von Swatch 2,2 Prozent zu. Morgan Stanley hat die Empfehlung für den Uhrenhersteller auf "Overweight" von "Equal-Weight" angehoben und ein Kursziel von 475 Franken genannt. Die Anteile von Rivale Richemont rückten 0,5 Prozent vor. Morgan Stanley hob das Kursziel auf 111 von 107 Franken an und bekräftigte die Empfehlung "Overweight".

Mit Ausnahme der Inspektionsfirma SGS gaben die Anteile von konjunkturzyklischen Firmen nach. ABB, Adecco, Geberit, Sika und SGS verloren an Wert.

Die Clariant-Aktien ermässigten sich um 0,5 Prozent. Der Spezialchemiekonzern rechnet erst im Herbst mit mehr Klarheit über die künftige Kooperation mit seinem Grossaktionär Saudi Basic Industries Corporation.

Von den eher als defensive Anlage geltenden SMI-Schwergewichten gaben die Roche-Scheine 0,3 Prozent nach. Die Aktien von Nestle und Novartis dagegen gaben 0,8 Prozent nach.

Bei den Banken schwächten sich die Aktien der Credit Suisse und der UBS um 1,6 und 1,7 Prozent ab. Die Rechtsstreitigkeiten um ein komplexes Finanzprodukt der Credit Suisse weiten sich aus. Versicherungstitel schwächten ebenfalls ab.

Am breiten Markt fielen die Aktien von Bachem mit 4,7 Prozent Kursabschlag auf. Händlern zufolge streichen die Anleger nach der jüngst veröffentlichen Jahresbilanz Gewinne ein. Der Pharmazulieferer hat im Vorjahr mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen.

Die Anteile von Gurit büssten 3,2 Prozent ein. Helvea Baader hat das Kursziel für den Kunststoffhersteller auf 970 von 1100 Franken gesenkt. Die Empfehlung lautet "Hold".

Die Sunrise-Titel verloren 1,9 Prozent. Citigroup stufte den Telekomwert auf "Sell" von "Neutral" mit Kursziel 82 Franken zurück.

(Reuters)