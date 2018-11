Schweizer Börse macht Boden gut

Der SMI notierte zuletzt um 0,8 Prozent höher bei 8841 Punkten. Nach einem anfänglichen Anstieg war das Bluechip-Barometer vorübergehend ins Minus bis auf ein Tief von 8749 Punkte gerutscht.

Einem Marktteilnehmer zufolge tummelt sich vor allem der Berufshandel auf dem Parkett, während private Investoren kaum auszumachen seien. "Es ist die Furcht vor vielen Dingen, die Anleger fernhält", sagte der Aktienstratege. "Insgesamt ist die Stimmung schon sehr angeschlagen und nervös." Die Kursavancen von oft kurzer Dauer seien auf Schnäppchenjäger zurückzuführen, die denken, der Markt oder einzelne Titel seien etwas gar stark abgestraft worden. "Das sind professionelle Trader", sagte der Börsianer. "Ich nehme an, dass Private nicht stark im Markt sind."

Bei den Dauerbrennern Brexit-Verhandlungen, dem Handelsdisput zwischen den USA und China sowie dem Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU gebe es keine erkennbaren Fortschritte. Die EU-Kommission hat sich dafür ausgesprochen, ein Defizitverfahren gegen Italien einzuleiten. Grund dafür sei die geplante Neuverschuldung im Haushalt für 2019, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Die Mitgliedsstaaten hätten dem Land einen Abbau des strukturellen Defizits im nächsten Jahr um 0,6 Prozent der Wirtschaftskraft empfohlen. Auf Basis der Planung aus Rom werde dieses Defizit aber um ein Prozent steigen. Der italienische Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini verteidigte den Entwurf dagegen.

Grösste Gewinner unter den Schweizer Standardwerten waren die Grossbanken UBS und Credit Suisse mit Kurszuwächsen von 2,7 beziehungsweise 2,1 Prozent. Weniger in der Gunst der Anleger stand die Privatbank Julius Bär, deren Anteile mit einem Plus von 1,3 Prozent etwas hinterher hinkten. Einige Investmenthäuser haben ihre Empfehlung für Bär gesenkt, nachdem der Vermögensverwalter am Dienstag ein Fragezeichen hinter sein Jahresziel gesetzt hatte. Viele der reichen Kunden sind verunsichert und halten sich beim Handel zurück, was die Gebühreneinnahmen der Banken schmälert.

Gefragt waren auch Versicherungswerte und zyklische Titel wie der Rückversicherer Swiss Re (+2%), der Versicherer Zurich (+1,7%), der Elektrotechnikkonzern ABB (+1,9%) und die Prüffirma SGS (+1,7%).

Einziger Verlierer im SMI waren Roche mit 0,1 Prozent im Minus.

Am breiten Markt sackten die Titel von Santhera 5,8 Prozent ab. Das Pharmaunternehmen hat eine Kapitalerhöhung angekündigt, um eine exklusive Sublizenz für ein Medikament gegen Muskelschwund von Idorsia zu erwerben.

Die Aktien von U-Blox stürzten 8,5 Prozent ab, nachdem der GPS-Chip-Hersteller seine Prognose gesenkt hatte.

Die Panalpina-Aktien stiegen erneut um 4,4 Prozent. Grossaktionär Cevian hat den Rücktritt von Verwaltungsratspräsident Peter Ulber als einen ersten Schritt in die richtige Richtung begrüsst. "Nun aber muss der Verwaltungsrat die strategische Neuausrichtung ohne Peter Ulber sofort an die Hand nehmen", sagte Cevian-Mitgründer Lars Förberg der "Finanz und Wirtschaft".

(Reuters)