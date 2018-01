Schweizer Börse trotz schwacher US-Job-Daten auf Rekordhoch

Der Schweizer Leitindex SMI stieg um 0,5 Prozent auf 9557 Punkte und stand damit auf dem höchsten Stand in seiner Geschichte. Das bisherige Hoch datierte vom 4. Juni 2007 und betrug 9548 Zähler. Der SMI war 1988 mit 1500 Punkten eingeführt worden und hatte im Zuge des ersten Golfkriegs im Januar 1991 bei 1279 Punkten den tiefsten Stand seiner Geschichte markiert.

Auch die enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten konnten die gute Marktstimmung nicht trüben. Im Dezember waren in der US-Wirtschaft mit 148'000 Stellen 42'000 weniger als gedacht geschaffen worden. Händler wollten dies aber nicht überbewerten. "Für den Moment wird der Markt darüber hinwegsehen", sagte Chris Zacarelli, Investment-Stratege bei Independent Advisor Alliance. "Nächsten Monat werden wir sehen, ob es ein Trend ist."

"Die meisten Anleger beurteilen im Zuge der aktuellen Rally die Aussichten für die Märkte positiv", sagte ein Händler. "Jetzt greifen wir die Marke von 10'000 Punkten an. Bis diese fällt, ist es nur noch eine Frage der Zeit", sagte ein anderer Börsianer.

"Ich würde nun aber dazu übergehen, die Positionen abzusichern", sagte ein Händler. Es werde sich zeigen, ob kommende Woche, wenn die meisten Marktteilnehmer wieder aus den Ferien zurück seien, der Aufwärtstrend anhalte.

Von den 20 Standardwerten notierten einzig die Aktien von CS und UBS schwächer.

Tragende Säule waren die schwergewichteten Aktien des Pharmakonzerns Novartis, die mit einem Kursplus von 1,2 Prozent die Scharte vom Vortag auswetzten. Der Titel von Rivale Roche gewann 0,2 Prozent. Auch Nestle, die am schwersten gewichtete Schweizer Aktie, legte 0,5 Prozent zu.

Die stärksten Gewinne verzeichneten die Aktien von Adecco mit einem Zuwachs von 2 Prozent. Morgan Stanley hat das Rating für den Personalvermittler auf "Equal weight" von "Underweight" erhöht. "Der Titel profitiert auch davon, dass in den USA mit einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent praktisch Vollbeschäftigung herrscht", sagte ein Händler.

Dahinter folgten mit den Aktien des Zementkonzerns LafargeHolcim, des Sanitärtechnikers Geberit und der Inspektionsfirma SGS weitere zyklische Werte.

Am breiten Markt rückten die Titel von Emmi um 1,5 Prozent vor. Der Milchverarbeiter erwartet aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung in den USA einen Sondergewinn in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe.

Die Titel der Jungfraubahn gewannen 3,5 Prozent. Im vergangenen Jahr haben dank des starken Zustroms von Touristen aus Asien 1,041 Millionen Personen das Jungfraujoch besucht. Das sind knapp 14 Prozent mehr als im Jahr davor.

Die Aktien des in den Vortagen massiv gestiegenen Biotechnologiewerts Addex verloren wegen Gewinnmitnahmen 6,4 Prozent. Eine Senkung der Empfehlung auf "Hold" von "Buy" durch Jefferies drückte die Anteile von Idorsia leicht ins Minus.

Die im Vorjahr stark gestiegenen Aktien der Chemiefirma Dottikon, des Pharmazulieferers Bachem, des Solarzulieferers Meyer Burger und der Maschinenbauer Mikron und Tornos büssten Terrain ein.

Dagegen setzten die Aktien von Evolva den Aufwärtstrend der vergangenen Sitzungen fort und stiegen 2,9 Prozent. "Diese Aktien sind wie Optionen mit unbegrenzter Laufzeit. Entweder geht die Wette auf oder nicht", sagte ein Händler.

