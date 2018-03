Schweizer Börse unter Druck - Erfolgreicher Start von Sensirion

Der SMI sackte um 1,7 Prozent auf 8638 Punkte ab und verbuchte damit einen der schwächsten Tage im laufenden Jahr. Händler sagten, die Sorgen über einen weltweiten Handelskrieg und eine damit verbundene Abschwächung der Konjunktur vertrieben die Anleger aus den Risikopapieren.

Die Angst, dass die jahrelange Hausse an den Börsen zu einem Ende komme, steigt. Bisher hätten Kurstaucher stets als Kaufgelegenheiten gegolten, kommentierte Harald Preissler, Leiter des Anlagemanagements bei der Bantleon Bank. "Diese positive Sichtweise erscheint uns schon fast ignorant", sagte Preissler. In den vergangenen Monaten hätten mehrere Indikatoren eine sich abkühlende wirtschaftliche Dynamik angekündigt. Unter anderem sprächen höhere Zinsen, höhere Finanzierungskosten und ein schwächeres Wachstum gegen eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Preissler rechnet mit einem Rückschlag an den Aktienmärkten von 15 Prozent. "Realistische Kursstände im Sommer sind 8400 Punkte beim SMI, 11'500 Punkte beim DAX und 3125 Punkte beim Eurostoxx50."

Die Zeit des billigen Geldes gehe zu Ende, sagte Alessandra Manuli, Leiterin von dem auf alternative Anlagen spezialisierten Vermögensverwalter Hedgeinvest. "Das Umfeld hat sich definitiv verändert", sagte Manuli auf einer Veranstaltung in Zürich. Die Anleger müssten sich auf mehr Volatilität einstellen.

Die US-Notenbank hob am Mittwoch wie erwartet den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 1,5 bis 1,75 Prozent an und signalisierte für 2018 zwei weitere Erhöhungen.

Einen Lichtblick stellte Sensirion dar. Der Titel des Sensorenherstellers debütierte an der Börse zu 47 Franken um rund 30 Prozent über dem Zuteilungskurs von 36 Franken. Händler sprachen von einer grossen Überraschung, weil der Ausgabekurs von 36 Franken von manchen Marktteilnehmern als eher hoch taxiert worden war. "Aber die Anleger wollen dabei sein. Das zeigt sich darin, dass sich der Kurs so deutlich über dem Zuteilungspreis hält", sagte ein Händler. Da viele Anleger beim Börsengang nicht berücksichtigt worden seien, deckten sie sich nun am Markt ein, sagte ein Händler. Die Anleger hofften auf eine zweite VAT, sagte ein Börsianer. Der Titel des Vakuumventilherstellers hat sich seit dem Börsengang von vor rund zwei Jahren etwa verdreifacht.

Mit Spannung warten die Anleger nun auf Medartis. Die Aktie wird am Freitag erstmals gehandelt. Der Zuteilungskurs liegt mit 48 Franken in der unteren Hälfte der Preisspanne von 44 bis 54 Franken.

Ins Auge stachen zudem die Aktien von Meyer Burger. Sie büssten mehr als einen Viertel auf 1,26 Franken ein. Der Zulieferer für die Solarindustrie hat 2017 mit minus 79 Millionen Franken erneut einen hohen Verlust eingefahren. Die Firma ist eigenen Angaben zufolge bezüglich des Auftragseingangs verhalten in das neue Jahr gestartet. Damit habe sie die Hoffnung, die sie in den vergangenen Monaten geschürt habe, wieder zerstört, sagte ein Händler.

Sämtliche Bluechips gaben nach. Die grössten Verluste verbuchten die Aktien der Banken. Die Händler befürchteten, dass das erste Quartal für die Institute durchwachsen ausgefallen sein könnte. Der Branchenindex büsste 2,9 Prozent ein. Die Titel der Grossbanken UBS und Credit Suisse sackten um 3,5 und 3 Prozent ab. CS-Chef Tidjane Thiam sagte auf einer Konferenz von Morgan Stanley in London, das Handelsgeschäft habe sich im Februar abgeschwächt. Es gebe aber keinen Grund zur Unruhe. "Das Quartal wird profitabel sein." Am Mittwoch hatte sich James von Moltke, Finanzchef der Deutschen Bank, in London zurückhaltend über das erste Quartal geäussert.

Die Aktien von Julius Bär sackten um 4 Prozent ab. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat beim Rüstungskonzern Ruag eine Hausdurchsuchung durchgeführt und Dokumente beschlagnahmt. Auslöser des Strafverfahrens war eine Anzeige des Konzerns selbst. Zuvor hatte die Schweizer "Handelszeitung" berichtet, ein Ruag-Manager sowie der Russland-Leiter der Privatbank Bär hätten ohne Wissen ihrer Arbeitgeber jahrelang millionenschwere Rüstungsgeschäfte mit dem Land abgewickelt. Eine Bär-Sprecherin erklärte, das Institut prüfe die Vorwürfe. Ein Mitarbeiter werde für die Dauer der Untersuchung suspendiert.

Aktien zyklischer Firmen büssten ebenfalls Terrain ein. Dabei standen vor allem die stark gestiegenen Industriewerte aus der zweiten Reihe unter Druck. Die SMI-Schwergewichte Novartis und Roche sanken um 1,2 und 1,4 Prozent. Nestle schwächten sich um 0,7 Prozent ab.

(Reuters)