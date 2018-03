Schweizer Börse zieht an - Finanzwerte gefragt

Die Angst vor einem globalen Handelskrieg und einer Verschärfung der politischen Spannungen zwischen Grossbritannien und Russland dämpfte allerdings den Risikoappetit der Anleger. Der SMI zog 0,1 Prozent auf 8879 Zähler an. Der Leitindex wurde vom Dividendenabschlag des Indexschwergewichts Roche gebremst. Der breite und dividendenbereinigte SPI legte 0,8 Prozent auf 10'365 Punkten zu.

Das Angstbarometer Volatilitätsindex sank deutlich, was auf eine nachlassende Nervosität der Anleger hindeutet. Am grossen Verfallstag "Hexensabbat" an der Eurex am Freitag könnte es allerdings zu grösseren Kursschwankungen kommen. Die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) beeinflusste den Markt kaum. Die Notenbank hält wie überwiegend erwartet an ihrer Geldpolitik fest. Die Gefahr eines Höhenflugs des "sicheren Hafens" Franken sei noch nicht gebannt, warnte SNB-Chef Thomas Jordan. Auch die US-Konjunkturzahlen, die in etwa den Erwartungen entsprachen, schürten keine neuen Zinssorgen.

Bei den Bluechips führten Finanzwerte die Gewinner an. An die Spitze setzten sich die Aktien des Lebensversicherers Swiss Life mit einem Plus von 2 Prozent. In der Spitzengruppe befanden sich zudem die Versicherer Zurich und Swiss Re, Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS wurden um 1 und 1,6 Prozent höher gehandelt.

Gefragt waren auch zyklische Werte wie der Luxusgüterhersteller Richemont und der Uhrenproduzent Swatch, deren Aktien um 1,6 und 1,4 Prozent anzogen. Die Titel der Inspektionsfirma SGS stiegen um 0,8 Prozent. Die Anteile des Pharmazulieferers Lonza stiegen um 1,6 Prozent. Dem Börsenstar der vergangenen Jahre hatten jüngst Gewinnmitnahmen zu schaffen gemacht.

Die beiden SMi-Riesen Nestle und Novartis rückten 0,2 und 0,3 Prozent vor.

Am breiten Markt stachen die Dufry-Aktien mit einem Kurssturz von 6,2 Prozent heraus. Der Duty-free-Shop-Betreiber vervielfachte zwar den Jahresgewinn auf 56,8 Millionen Franken. Dufry habe allerdings die Erwartungen verfehlt und es sei unsicher, mit wie viel Dividende die Anleger rechnen können.

Die Aktien von Vifor und U-blox zogen nach besser als erwarteten Jahresbilanzen 5,2 und 2,6 Prozent an.

Die Aktien von Meyer Burger rückten 2,2 Prozent vor. Händler sprachen von Käufen vor der Ergebnisveröffentlichung in der kommenden Woche. Zudem hält der Asset Manager BlackRock nach Angaben der Schweizer Börse ein Paket von mehr als drei Prozent an dem Solarindustriezulieferer.

Die Mobilezone-Titel verloren 7,6 Prozent. Die Handy-Verkaufskette führt eine Kapitalerhöhung durch.

(Reuters)