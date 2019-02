SMI bleibt im Seitwärtsmodus

Die Mehrheit der Titel gibt nach, was auf die vorsichtige Stimmung der Investoren hinweist und was sich auch in den Verlusten an anderen europäischen Börsenplätzen wie beispielsweise in Deutschland manifestiert. Dort drücken schwache Daten aus der Industrie auf die Stimmung. Die Jahreszahlen von Swisscom und Zurich werden unterschiedlich aufgenommen, die Kursbewegungen halten sich aber auch bei diesen Titeln in überschaubaren Grenzen.

Die Pause im weltweiten Aktienrally seit Jahresbeginn wird in einem Kommentar der Credit Suisse vor allem auf fehlende Impulse zurückgeführt. Positiv zu werten sei immerhin, dass sich der US-Finanzminister Mnuchin zuletzt optimistisch hinsichtlich eines Handelsabkommens mit China geäussert habe. Dass sich in dieser Sache zuletzt nicht viel getan hat, wurde an anderer Stelle aber auch als negatives Zeichen gewertet. Allerdings waren die Chinesen in den vergangenen Tagen mit ihren Neujahrsfeierlichkeiten beschäftigt. Mit Blick auf Grossbritannien steht am Berichtstag die Reise von Premierministerin May nach Brüssel im Fokus, wo sie Auswege aus der Brexit-blockade suchen will.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 10.55 Uhr 0,01 Prozent tiefer bei 9'142,53 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,14 Prozent auf 1'413,72 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,06 Prozent auf 10'688,44. Von den 30 Top-Werten stehen gut zwei Drittel im Minus.

Am stärksten trifft es Swisscom mit einem Minus von 2,2 Prozent. Das Zahlenset zum vergangenen Geschäftsjahr wurde als gewohnt solid bezeichnet. Vor allem das Geschäft mit Firmenkunden in der Schweiz stand stärker unter Druck als zuvor angenommen. Belasten dürfte aber auch der eher zurückhaltende Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr, der die Erwartungen nicht ganz zu erfüllen vermochte.

Der zweite Bluechip mit Zahlen ist Zurich (+0,8%), welche nach einem volatilen Start mittlerweile klar auf Gewinn stehen. Das Ergebnis wurde in Marktkreisen ebenfalls als "solide" aufgenommen. Beim operativen Gewinn (BOP) und noch deutlicher beim Konzerngewinn wurden die Konsensschätzungen übertroffen. Allenfalls hat das Ausbleiben von Aktienrückkäufen etwas enttäuscht.

Gestützt wird der Gesamtmarkt von den unauffälligen Schwergewichten Roche, Novartis und Nestlé, welche sich mit Avancen zwischen 0,1 und 0,3 Prozent stabil zeigen.

Etwas auffälliger sind die Gewinne von Julius Bär (+2,9%). Händler verwiesen auf die endgültige Beilegung des Steuerstreits mit den US-Behörden. Es sei positiv, dass es im Zusammenhang mit dem Verfahren, das die US-Regierung während dreier Jahre aufgeschoben hat, nun nicht noch zu einer Anklage komme, hiess es dazu.

Die Mehrheit der Titel gibt allerdings wie erwähnt nach. Hinter Swisscom büssen Swatch (-1,2%), Temenos (-1,1%) und Dufry (-1,0%) am meisten ein. Jeweils Verluste von knapp 1 Prozent erleiden auch LafargeHolcim, Kühne+Nagel oder Clariant.

Im breiten Markt brechen DKSH nach enttäuschenden Zahlen um 10 Prozent ein. Die Ergebnisse und das organische Wachstum seien unter den Erwartungen ausgefallen und die Probleme im Bereich Consumer Goods seien noch lange nicht gelöst, hiess es dazu unter anderem. Als Pluspunkte werden der verbesserte Free Cash Flow und die starke Nettoliquidität genannt.

Ebenfalls jeweils nach dem Jahresergebnis fallen Leonteq um 2,7 Prozent zurück, wogegen Idorsia um 2,2 Prozent anziehen.

(AWP)