SMI dreht im Handelsverlauf wie bereits am Vortag ins Minus

Am Schweizer Aktienmarkt haben am Mittwoch die Vorzeichen im Verlauf des Handels erneut gedreht. Bereits am Dienstag konnte sich der Leitindex SMI nach sehr gutem Beginn nicht bis zum Schluss im Plus halten und schloss den Handel mehr oder weniger unverändert ab. Die Unsicherheit rund um die weitere Ausbreitung des Coronavirus bleibt gross. Das hat am Berichtstag auch die US-Börse erneut unter Druck gesetzt.