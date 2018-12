SMI droht Fall auf Jahrestief

Damit würde sich der Index seinem Jahrestief bis auf wenige Punkte nähern. Dieses wurde Ende Juni bei 8'372,90 Zählern (intraday) markiert.

Als Auslöser für den neuerlichen Taucher gelten die Entscheide der US-Notenbank vom Vorabend. In den USA hatte der Leitindex Dow Jones Industrial danach 1,49 Prozent auf 23'323,66 Punkte verloren. In Asien gab es am Donnerstagmorgen ebenfalls hohe Verluste. So gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell gut 3,3 Prozent nach, und auch in China und Hongkong verlieren die Indizes mehr als 1 Prozent.

Das Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet das vierte Mal im laufenden Jahr erhöht. Für 2019 wurden nur zwei weitere Erhöhungen angedeutet. Viele Investoren hatten angesichts der zuletzt schwächeren Konjunktur auf ein noch vorsichtigeres Fed gesetzt - und wurden damit auf dem falschen Fuss erwischt.

"Das Fed tritt auf die Bremse - allerdings weniger stark als von vielen erwartet", schrieb Thomas Altmann von QC Partners in einem ersten Kommentar nach der Entscheidung der US-Notenbank. Am Markt hätten viele auf nur noch eine weitere Erhöhung im kommenden Jahr gesetzt.

rw/tt

(AWP)