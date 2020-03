SMI erneut markant tiefer erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag erneut mit tiefroten Kursen in die Sitzung starten. Darauf deuten zumindest die vorbörslich gestellten Kurse des Brokers IG. Das über die Nacht auf den heutigen Donnerstag angekündigte Notprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgt für weitere Verunsicherung an den Märkten.