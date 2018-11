SMI mit Verlusten - Techaktien und Zykliker unter Druck

Die bereits labile Stimmung der Anleger hat am Mittwochmorgen somit weitere Dämpfer bekommen. Konkret meldete Deutschland für das dritte Quartal den ersten Rückgang der Wirtschaftsleistung seit Anfang 2015. Der zuvor kräftige Aufschwung wurde damit vorerst unterbrochen. In China fiel zwar der Rückgang der Industrieproduktion geringer aus als erwartet. Der chinesische Konsum jedoch ist deutlich unter den Erwartungen ausgefallen. Nicht entlastend wirkt auch, dass die italienische Regierung mit der verweigerten Anpassung des Budgets der EU gestern offen den Fehdehandschuh hingeworfen hat. Etwas Entlastung dagegen zeichnet sich beim Brexit ab. Grossbritannien meldete am Dienstagabend einen Durchbruch bei den Verhandlungen.

Der Swiss Market Index (SMI) büsst gegen 12 Uhr 0,4 Prozent auf 8980 Punkte ein.

Bei den Blue Chips besonders stark unter Druck sind die Technologieaktien AMS (-5,2%) und Logitech (-1,7%). Bei AMS hat am Morgen die Bank Julius Bär das Rating und zusammen mit CS sowie Deutsche Bank das Kursziel gesenkt. Laut Baader Helvea mehren sich die Anzeichen, dass Apple-Zulieferer wie AMS von der schwachen iPhone-Nachfrage betroffen sein wird.

Ebenfalls unter Druck sind die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonvoa. Sie verlieren 2,2 Prozent nachdem Kepler am Morgen das Rating von "Hold" auf "Reduce" gesenkt hat. Die Berenberg Bank erwartet zudem ein eher schwaches erstes Halbjahr. Sonova legt die Zahlen für die ersten sechs Monate am 20. November vor.

Im Sinkflug befinden sich auch die Zykliker ABB (-0,9%), Sika (-0,5%) und LafargeHolcim (-0,4%) sowie die Bankentitel. UBS (-1,4%), Credit Suisse (-1,3%) und Julius Bär (-1,1%) geben am Dienstagmorgen deutlich nach.

Einigermassen halten können sich dagegen die defensiven Werte. So sind Nestlé (+0,2%) und Swisscom (+0,2%) knapp über der Nulllinie. Ebenfalls weniger als der Durchschnitt geben Novartis (-0,3%) nach. Der Basler Pharmakonzern hat am Morgen die Pläne für den Spin-off der Augensparte Alcon konkretisiert. Die Titel des dritten SMI-Schwergewicht Roche geben mit einem Minus von 0,6 Prozent stärker nach.

Am breiten Markt fallen die Titel der Online-Apotheke Zur Rose (-6,6%) mit markanten Abgaben auf. Sie werden in Sippenhaft genommen für eine Gewinnwarnung des grössten Konkurrenten, der Shop Apotheke aus den Niederlanden. Diese hatte die Anleger am Vorabend mit einer gesenkten Ertragsprognose geschockt.

Auch Bâloise geben mit -0,5 Prozent nach. Der Versicherer hat am Mittwoch zu den ersten neun Monaten des laufenden Jahres im Urteil der Analysten unspektakuläre aber solide Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt. Schweiter und Vetropack verlieren nach einer Rückstufung ihres Ratings durch die ZKB respektive die UBS je 1,7 Prozent.

Zu den seltenen Gewinnern im breiten Markt gehören Comet (+2,9%) nachdem der Titel am Vortag noch 1,8 Prozent nachgab. Das Freiburger Technologieunternehmen hatte am Investorentag am Dienstag auf das rauere Klima am Halbleitermarkt hingewiesen und auf eine Zielsetzung für die Jahre 2019 und 2020 verzichtet.

(AWP)