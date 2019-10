SMI setzt neue Rekordmarke bei 10'143 Punkten

Der Leitindex der Schweizer Börse hat sein bisheriges Rekordhoch übertroffen. Am frühen Nachmittag am Freitag stieg der SMI bis auf 10'143,52 Punkte. Das bisherige Hoch stand bei 10'140,93 Zählern und war im 12. September 2019 erreicht worden. Zuletzt (13.27h) notierte der SMI bei 10'141,42 Punkten um 0,35 Prozent höher als am Vortag.