SMI weiter im Minus - Dividenden-Abgang bei Nestlé belastet

Am Berichtstag verläuft der Handel auch wegen des Feiertages "Sächsilüüte" in der Bankenmetropole Zürich eher in ruhigen Bahnen. Grundsätzlich ist die Stimmung von einer gewissen Erleichterung gekennzeichnet. So war an den Finanzmärkten mit einem grösseren militärischen Angriff gegen Syrien als Antwort auf einen vermeintlichen Giftgaseinsatz in dem Land gerechnet worden.