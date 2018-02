Sorgen um Zinsentwicklung lasten auf Schweizer Börse

"Die Marktteilnehmer sind stark auf die Zinsentwicklung fokussiert", sagte ein Börsianer. Das Geschäft sei daher eher ruhig verlaufen und die Kurse abgebröckelt. Die Zinssorgen legten sich etwas, nachdem der neue Fed-Chef eine Fortführung der Politik behutsamer Zinsanhebungen in Aussicht gestellt hatte.

Der SMI, der zwischenzeitlich bis auf 8967 Punkte nachgegeben hatte, erholte sich etwas und schloss bei 8993 Zählern 0,4 Prozent im Minus. Damit bleibt auch die psychologisch und technisch wichtige Marke von 9000 Punkten in Reichweite.

Händler sagten, uneinheitliche Konjunkturzahlen aus Europa und den USA machten es den Marktteilnehmern nicht einfach, sich zu positionieren. "Manche Daten deuten auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums - wenn auch auf hohem Niveau - hin. Und andere, wie der Anstieg des US-Verbrauchervertrauens auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000, zeigen wie zuversichtlich die Konsumenten sind", sagte ein Händler.

Gebremst wurde der Markt durch die Kursverluste der zwei SMI-Schwergewichte Nestle und Novartis, die um je 0,8 Prozent nachgaben. Roche, das dritte Schwergewicht, schloss nur leicht im Minus.

Dagegen waren unter anderen die Aktien von Swiss Life gefragt. Sie stiegen um 0,8 Prozent. Der Lebensversicherer will nach einem Gewinnplus von neun Prozent die Dividende um 2,50 Franken auf 13,50 Franken anheben. Der Gewinn übertraf mit 1,0 Milliarden Franken die Markterwartungen. Das Ergebnis sei von Restrukturierungsfortschritten getragen und die Bewertung von Swiss Life sei moderat, sagte ZKB-Analyst Georg Marti.

Andere Versicherungstitel büssten dagegen Terrain ein; Swiss Re fielen um ein Prozent und Baloise um 0,8 Prozent. Zurich waren geringfügig niedriger.

Bankaktien tendierten meist fester. Die Titel der Credit Suisse stiegen um ein Prozent und auch UBS rückten 0,2 Prozent vor.

Die Anteile von EFG International zogen am Tag vor der Bilanzveröffentlichung um knapp drei Prozent an.

Aktien zyklischer Firmen schwächten sich teilweise ab. Die Titel des Personalvermittlers Adecco, der am Donnerstag den Jahresabschluss veröffentlichen will, rückten dagegen um 0,5 Prozent vor. Die Titel der Inspektionsfirma SGS zogen 0,9 Prozent an. Dagegen verloren LafargeHolcim leicht und Richemont sowie Swatch knapp ein Prozent und mehr an Wert.

Am breiten Markt stiegen die Basilea-Aktien um 1,2 Prozent. Der Arzneimittelhersteller verringerte im vergangenen Jahr den Verlust und stellte für das laufende Jahr ein nachhaltiges Umsatzwachstum in Aussicht.

Die Anteile von Arbonia verloren 2,4 Prozent. Der Bauausstatter ist nach mehreren Krisenjahren 2017 klar in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Für 2019 stellt das Unternehmen erstmals nach mehreren Jahren wieder eine Dividende in Aussicht. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen.

Arbonia habe die Erwartungen nur dank einmaliger Gewinne übertroffen. Zudem habe die Firma die Prognose für 2018 gesenkt, kommentierte die Bank Vontobel. Es sei enttäuschend, dass es noch nicht für eine Dividende gereicht habe, sagte ein Händler.

Dagegen stiegen die Aktien von GAM um 2,9 Prozent. Der Asset Manager will am Donnerstag den Jahresbericht bekanntmachen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)

(Reuters)