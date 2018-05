US-Anleihen geben weiter nach - 10 Jahres-Rendite auf höchstem Stand seit 2011

US-amerikanische Staatsanleihen sind am Dienstag schwächer in den Handel gestartet. Sie haben damit an die Kursverluste vom Wochenauftakt angeknüpft. Im Gegenzug stiegen die Renditen. In der Laufzeit von zehn Jahren erreichte der Zinssatz mit 3,05 Prozent den höchsten Stand seit 2011.