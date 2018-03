US-Staatsanleihen haben sich am Montag im Verlauf stabil gezeigt. Im Anlegerfokus steht bereits die Zinssitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Am Markt wird fest mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet. Mit Spannung werden die neuen Zinsprognosen der Fed erwartet. Es wird darauf spekuliert, dass die Notenbank ein etwas höheres Straffungstempo in diesem Jahr signalisieren könnte.