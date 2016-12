NEW YORK (awp international) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch zu Handelsbeginn wenig bewegt. Händler sprachen von einem ruhigen Auftakt wenige Tag vor dem Jahresende. Am Nachmittag werden allerdings noch Zahlen zu den noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufen in den USA veröffentlicht.