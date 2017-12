US-Anleihen steigen

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag im frühen Handel in den längeren Laufzeiten zugelegt. Eine eher trübe Stimmung an den europäischen Aktienmärkten und die Aussicht auf einen schwächeren Auftakt an der New Yorker Aktienbörse habe für etwas Auftrieb gesorgt, hiess es von Marktbeobachtern.