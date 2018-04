US-Anleihen: Überwiegend Gewinne nach enttäuschenden Konjunkturdaten

Keine Überraschung lieferten hingegen Daten zur Preisentwicklung in den USA, gemessen an den privaten Einkommen und Ausgaben. Dieses sogenannte PCE-Inflationsmass wird von der Notenbank bevorzugt und spielt daher eine wichtige Rolle an den Finanzmärkten. Im März war die PCE-Inflationsrate wie erwartet auf 2,0 Prozent gestiegen, nach 1,7 Prozent im Monat zuvor.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,484 Prozent. Fünfjährige Anleihen rückten um 2/32 Punkte auf 99 26/32 Punkten vor. Ihre Rendite betrug 2,787 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 5/32 Punkte auf 98 13/32 Punkte. Sie rentierten bei 2,938 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren zogen um 14/32 Punkte auf 98 1/32 Punkte an. Ihre Rendite betrug 3,100 Prozent./la/he

(AWP)