US-Anleihen: Wenig bewegt auch nach US-Zinsentscheid

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig von der Stelle bewegt. Nur in den kürzeren Laufzeiten tendierten sie geringfügig leichter, während die 30-jährigen Langläufer etwas zulegten. Robuste US-Konjunkturdaten wirkten sich ebenso wenig wegweisend für die Kurse aus wie der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend.