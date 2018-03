US-Anleihen ziehen an

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Vortagesgewinne angeknüpft und sind - vor allem in den längeren Laufzeiten - erheblich gestiegen. Bereits am Mittwoch war es mit den Kursen nach geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank aufwärts gegangen. Die Fed hatte deutlich gemacht, dass die Zinsen weiterhin nur langsam steigen werden. Dies belastete die Renditen am US-Anleihemarkt und gab den Kursen im Gegenzug Auftrieb.