Wdh Aktien Schweiz: Aufwärtstrend setzt sich fort

(Stellt im drittletzten Abschnitt klar, dass kein Handel in Dufry-Anrechten stattfindet) - Die Schweizer Börse nimmt am Montag nach einem verhaltenen Start den Aufwärtstrend wieder auf. Das Geschäft verläuft laut Händlern ruhig. Die Umsätze seien zwar gering, aber die Stimmung sei gut. Sie werde von der Hoffnung auf neue Konjunkturhilfen zur Abfederung der Coronakrise in den USA genährt, nachdem sich US-Präsident Donald Trump nun doch für ein überarbeitetes Konjunkturpaket ausgesprochen hat.