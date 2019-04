Wdh Aktien Schweiz: Konsolidieren auf hohem Niveau - Medacta-IPO über Ausgabepre

Frischen Wind in den Markt könnten Fortschritte beim Brexit bringen. Das britische Unterhaus hatte am Vorabend ein Gesetz gebilligt, das die Regierung zu einem weiteren Brexit-Aufschub verpflichten soll. Bevor dies zum Gesetz wird, muss das Vorgehen aber noch vom Oberhaus abgesegnet werden. Damit will eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten verhindern, dass das Land ohne Vertrag aus der EU ausscheidet.

Der Swiss Market Index (SMI) weist um 11.05 Uhr ein Minus von 0,15 Prozent auf 9'555,85 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,17 Prozent auf 1'474,72 Zähler. Der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,16 Prozent auf 11'349,90 Punkte. Von den 30 SLI-Aktien büssten 18 Terrain ein und zwölf legen zu.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien von Medacta. Dem Börsenneuling Medacta gelingt ein Start nach Mass. Die Aktie, die zu 96 Franken ausgegeben wurde, startet mit 104 Franken und notiert zuletzt bei 100,76 Franken - ein Plus von 5 Prozent. Die Medizintechnikfirma hat insgesamt 5,7 Millionen Aktien aus dem Bestand verkauft. Dies ist das erste IPO im laufenden Jahr.

Die stärksten Einbussen verbuchen Swisscom (-4,8% oder -23,40 Fr.) und Clariant (-2,7% oder -0,59 Fr.), die beide ex-Dividende gehandelt werden. Bei Swisscom werden 22 Franken und bei Clariant 0,55 Franken je Aktie ausgeschüttet.

Als grössere Belastung für den Markt erweisen sich einmal mehr die Schwergewichte Nestlé (-0,2%), Novartis (-0,4%) und Roche (-0,1%). Bei Novartis erwähnen Händler, dass das unabhängige Institute for Clinical and Economic Review (ICER) aus Boston am Vorabend seine abschliessende Empfehlung für die Preissetzung von SMA-Medikamenten abgegeben hat. Darin kommen die Experten zu dem Urteil, dass der Preis für Novartis Genersatztherapie Zolgensma niedriger sein sollte als die hypothetischen 4 bis 5 Millionen US-Dollar.

Finanz- und zyklische Werte sind zweigeteilt. Während die Versicherungen Zurich (-0,6%), Swiss Life(-0,4%) und Swiss Re (-0,3%) nachgeben, erfreuen sich die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (+0,6%) und UBS (+0,4%) steigender Kurse. Julius Bär (+1,5%) setzen sich gar an die Spitze.

Bei den Zyklikern gibt es ebenfalls sowohl Verlierer - Kühne+Nagel (-0,9%), Dufry (-0,4%), Logitech (-0,4%) und LafargeHolcim (-0,2%) - als auch Gewinner - Richemont (+0,5%), Swatch (+0,4%), ABB (+0,2%) und Geberit (+0,2%).

Auch am breiten Markt führen mit Mobimo (-3,9%) und Vontobel (-3,3%) Aktien die Verlierer an, die ebenfalls ex-Dividende gehandelt werden.

Gewinnmitnahmen belasten APG (-2,2%) nach dem Kursanstieg vom Vortag. Die Werbefirma hat nach Angaben vom Mittwoch eine zweiteilige öffentliche Ausschreibung der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU) gewonnen und einen Vertrag über fünf Jahre abgeschlossen.

Spekulative Käufe lassen zudem MCH Group um fast zehn Prozent steigen. Nach dem starken Kursrückgang mehrten sich die Anzeichen, dass die Firma die Talsohle erreicht hat und den Turnaround schaffen dürfte.

Auch die Aktien der GAM Holding (+2,9%) werden den Anlegern als Turnaround-Story schmackhaft gemacht. Der Asset-Manager will drei Frauen in den Verwaltungsrat berufen. Laut Händlern hätten sich in der Vergangenheit männliche "Unternehmensretter" eher als Totengräber denn als starke Sanierer entpuppt. Daher sorge die Benennung von drei Frauen für eine gewisse Zuversicht.

