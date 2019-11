Wdh/Aktien Frankfurt Ausblick: US-China-Konflikt wegen Hongkong trübt Laune

(Redigierfehler in der Überschrift behoben) - Weitere Spannungen zwischen den USA und China wegen der Situation in Hongkong dürften am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung drücken. Hinzu kommt ein voraussichtlich eher schwungloser Handel angesichts des "Thanksgiving"-Feiertages in den USA. An dem zuletzt bereits ruhigen Börsengeschehen dürfte sich daher kaum etwas ändern.