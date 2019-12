Wdh/Aktien New York Ausblick: Dow tritt vor Fed-Zinsentscheid auf der Stelle

(Redigierfehler in der Überschrift behoben) - Vor wichtigen Ereignissen in den kommenden Stunden und Tagen sieht es am Mittwoch an den New Yorker Börsen nach Stagnation aus. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor Handelsstart auf 27 878 Punkte und damit so gut wie unverändert zum Vortagsniveau. Auch da hatten sich die Anleger bereits für eine abwartende Haltung entschieden.